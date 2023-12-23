侯競辦批綠執政 兩岸缺溝通管道

大陸國台辦宣布恢復台灣石斑魚輸陸。國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，政治的意識形態，不能凌駕在人民的權益跟利益上，民進黨執政以來，兩岸缺乏溝通管道，侯友宜會在堅守主權，台灣民主自由制度下，創造兩岸安定、繁榮，讓商機取代危機。民眾黨總統候選人柯文哲競總發言人戴于文表示，兩岸間經貿往來應互利共存，不應以商逼政，若柯文哲當選總統，將以五個互相原則，在對等前提下與中國協商。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則說，從陸方片面對台灣十二個稅目進口產品，明年起中止適用ＥＣＦＡ的協定稅率，到解禁石斑魚，都是政治介入貿易，介入台灣選舉做法。大陸對台石斑魚解禁，有政治性前提，根據大陸說法，「以後輸入大陸石斑魚可能不再是made in Taiwan，而是made by九二共識」，這樣做法台灣人民無法接受。

台北市長蔣萬安昨天表示， 中央政府對於陸方中止部分ＥＣＦＡ關稅減讓，不能放在那邊都不處理，毫無作為。他一直強調，當兩岸關係愈艱困愈緊張的時候，愈需要溝通跟交流，這才是民眾期待看到的。