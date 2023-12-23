多元養殖 漁青：蛋別放同籃子

中國大陸國台辦昨宣布，即日起恢復台灣地區石斑魚輸入，業者大多樂觀其成，不過仍建議要多元養殖、多元行銷，才能夠走出自己的路。

百大青農、漁青張家昇表示，之前大陸石斑魚禁令完全在預料之外，全台灣措手不及，對漁民是很大的衝擊，如今雖然又開放，但什麼時候還會再臨時突然停止，真的不知道，但台灣需不需要大陸這個市場？坦白說「一定是需要的」，因為會吃石斑魚的基本上都是華人，包括台灣與大陸、香港，突然少了大陸，整個市場就會崩掉。

張家昇也提到，貿易的變化多，仍建議漁民，要多元養殖、多元通路，分散市場與風險，還是要拓展其他的海外的市場，不要把雞蛋都放同一個籃子裡，提升國內需求。

農業部則表示，不樂見中國大陸雖接受我方提供生產管理強化措施，卻仍未遵循國際慣例擇定七家部分養殖場，過程既未與我方磋商且未告知檢疫科學條件，造成台灣業者面臨無一致性市場規則可循。

實際上，根據農業貿易統計，今年截至十一月底止，我國石斑魚以外銷香港為主，外銷量為八四○八公噸，但過去活魚運搬船將我石斑魚送往大陸港口，一年可以外銷上萬公噸，而當時外銷香港約三千多公噸，中國大陸石斑魚禁令後，石斑魚市場轉移至香港，不少經由香港再賣入大陸地區。

屏東縣長周春米說，中國是他們一直努力進入的市場，但很遺憾他們要停要進都不是「我們能夠掌控的」，也都不是對等公平原則，選舉前宣布這個訊息，裡面含義大家各自解讀。