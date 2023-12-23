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陸軟硬招 學者：我應對差太多

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

大陸連日來不斷對台灣寄出經貿手段，先是取消部分石化產品在ＥＣＦＡ下的關稅減讓，再宣布恢復台灣石斑魚進口，軟硬兼施的舉措過往相當罕見，學者張弘遠解讀，大陸「同時把兩種政策情緒傳遞過來」，同時也沒有看到我方有關部門做好完整的應對方式，我方的反應跟對方出招的速度「差太多了」。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠昨天解讀大陸近日對台經貿作為，首先指出十二項石化產品的關稅減讓跟對台灣、馬來西亞、美國正丁醇的反傾銷措施應區別看待，前者是對台經濟恫嚇，後者是平衡貿易的思維。

他提到，石斑魚開放應是前陣子石斑魚業者，還有國民黨副主席夏立言以及蘇清泉、陳保基等人努力的結果，此次陸方僅公布七家石斑魚養殖場，這些養殖場都曾親自去大陸接洽。而若要給整個屏東、高雄養殖漁民同等待遇，需要地方政府去談，但目前高屏都是民進黨執政，「沒辦法去談」。

而開放石斑魚，也讓台灣無法對大陸對台經貿介選作為，做單一事件的定性和評價。他分析，當台灣以為石化產業的制裁讓我們恐慌時，對岸又給另一種期待和希望，「同時把兩種政策情緒傳遞過來」，無法單方面理解到底兩岸關係變壞還是變好，同時北京也清楚告知做出政治選擇可能面臨的結果。

張弘遠直言，目前未看到我方有關部門做好完整的應對方式。舉凡政策的連貫性，或是我方因應的政策品質、回應過程中的思考細緻度，以及跟對方出招的速度，都「差太多了」。而過去「你硬我就更硬，你軟我還是很硬」這樣一硬到底的方式現在行不通了，台灣對陸仍沒有新的政策對應立場。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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