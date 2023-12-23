陸恢復台灣石斑魚輸入 首批7家

中國大陸自去年六月十三日起，以檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。歷經一年半，陸方昨天宣布，決定自昨天起恢復台灣地區石斑魚輸入，但須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業，首批為七家，根據大陸海關總署公告，六家來自屏東、一家來自高雄。

不過，就在恢復台灣石斑魚輸入前一日，大陸國務院關稅稅則委員會廿一日公告，中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ＥＣＦＡ）部分產品關稅減讓，涉及十二項石化領域的產品，對台灣石化業者帶來直接影響。

大陸海關總署昨天由動植物檢疫司發布，經全面評估台方整改措施，決定自昨天起恢復台灣地區石斑魚輸陸，但須來自七家獲得註冊登記的養殖場，恢復受理台灣石斑魚報關，並依法依規實施檢驗檢疫。

石斑活魚銷陸 十年消長 製表／彭萱雅

大陸國台辦發言人朱鳳蓮同日表示，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。

朱鳳蓮說，國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者進行整改，帶領台灣業者來大陸參訪，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供了部分台灣業者的整改情況。朱鳳蓮重申，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。

今年十一月一日，大陸國台辦主任宋濤曾在廣西南寧桂台會期間，會見蘇清泉、黃一成一行，宋濤當時表示，將在符合相關規定的前提下，為台灣石斑魚等產品輸入大陸提供幫助。

國台辦於本月八日，也宣布有新一批台東縣釋迦包裝廠和果園已通過大陸海關總署註冊登記，包括卅四家包裝廠、一二六三個果園。

農業部表示，陸方既肯定台灣已做好石斑魚生產管理措施，應一視同仁勿做政治考量，勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。

首批獲准輸入大陸石斑魚養殖場，屏東林邊、枋寮、佳冬各兩家，另一家在高雄永安。農業部漁業署副署長陳建佑表示，會去了解這七家業者有何特殊性再對外說明。