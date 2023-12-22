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觀察站／陸以商逼政 強化兩手策略

聯合報／ 本報記者陳政錄

大選鄰近，北京對台施以「胡蘿蔔加大棒」兩手策略，前一天剛在北京舉辦「台商投資大陸宣傳推介活動」，高喊支持台企做內銷，隔天就公告ＥＣＦＡ部分產品中止關稅減讓。大陸除挑明不再對台「單方面讓利」，強化以商逼政外，也恐進一步衝擊台灣產業鏈穩定。業界擔心，若兩岸持續走向對抗，下一個遭殃的會是誰？

ＥＣＦＡ實施超過十年，在早期收穫清單中大陸同意對台開放石化、機械、紡織、農漁業等五三九項產品。受惠產品中，每年出口大陸總額以石化規模最大，其次是機械，第三名是紡織。

這次被大陸拿來祭旗的石化產業，有十二項被中止關稅減讓，影響稅率在百分之一到百分之六點五之間，有不願具名的台商坦言，在大陸近年積極於福建沿海發展石化產業的背景下，調高關稅一方面可保障本土產業發展，並磁吸甚至迫使以大陸市場為主的台商，縮減台灣產能轉往大陸擴廠，一方面又可達成其政治目的，「何樂不為？」

「單方面讓利」早已不是大陸對台政策主旋律，強化「兩手策略」避免台灣「政經分離」已成顯學，尤其早在大陸商務部今年發動對台貿易壁壘調查前，陸方就放任「中止ＥＣＦＡ」輿論發酵，鷹派學者紛紛表態遙望下一步，中共根據ＥＣＦＡ早收清單金額比重，繼續中止其他產品的關稅減讓恐怕只是時間問題，台灣政府和產業界應及早準備。

ECFA 貿易壁壘 關稅

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