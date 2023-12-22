大陸公告中止ＥＣＦＡ早收清單中十二項石化產品關稅減讓，全國工業總會、工商協進會及全國商業總會昨表示，恐將衝擊供應鏈、縮減國內產能、衝擊國內就業市場，建議政府盡早協助企業拓展其他國家市場，並與陸方建立協商溝通管道。

石化業者指出，ＥＣＦＡ包含的產品、產業範圍相當廣，相信這只是第一波動作，不排除後續還會有第二波、第三波行動出現。台化董事長洪福源表示，台化早料想到關稅減讓可能有變，已有些對策處理因應，會想辦法減輕影響程度。

石化公會理事長曹明表示，陸方此舉對國內石化產業具體影響程度仍須評估，但希望政府能站在貿易公平立場上，派員積極協商解決。他說，業者的確要朝高值化方向前進，但產業升級非一蹴可及，期盼政府能幫業者多爭取一些時間。

奇美實業董事長許春華說，全球經濟景氣趨緩，產業營運面對許多嚴峻挑戰，ＥＣＦＡ的延續可對台灣企業減少經營的變數與衝擊；ＥＣＦＡ早收優惠取消，將對台灣相關產業的生產經營雪上加霜、挑戰嚴峻，政府當局應高度重視。