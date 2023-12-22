新聞眼／除了抗中 毫無解方

陸方昨天宣布終止部分ＥＣＦＡ進口產品關稅減讓，產業界一片譁然。其實，早在八個月前，陸方可能重新檢討ＥＣＦＡ的消息就已傳出，民進黨政府昨天仍然只能膝反射式反應，重申對我國影響不大，此舉無疑凸顯了綠營對陸關係拿不出解方，只能束手無策。

ＥＣＦＡ到底對我國經濟有沒有助益，答案其實很明顯。工商協進會昨率先發難，直指恐衝擊國內就業穩定，石化公會更直言，石化產業原料在製程上互有關聯，這次雖僅中止十二項產品優惠關稅，但對台灣石化產業衝擊遍及上下游。退一步言，若ＥＣＦＡ影響如此輕微，民進黨政府近年主打「抗中」，又怎麼不自動宣布終止？

綠營慣用的說法是，雞蛋不能放在同一個籃子裡，經濟勿過度依賴中國大陸；但現實情況是，政府只一味地想與對岸經濟脫鉤，卻沒有協助產業找到替代市場，以這次石化業為例，賣到中國大陸競爭力不再的產品，未來能轉銷往哪國？業者毫無頭緒。

格局放更大點來看，在美中兩大強權競爭的當今國際關係中，美國也深知與中國大陸間的貿易千絲萬縷，尋求完全脫鉤是不切實際作法，僅在尖端科技、關鍵零組件技術與陸方壁壘分明，仍維持雙方一定的貿易量額。美中太平洋「大兩岸」關係尚且是如此，台灣與大陸間的「小兩岸」關係又怎麼有完全不往來的空間呢？

冰凍三尺，早非一日之寒。我方一味要大陸讓利，但與對岸卻毫無對話，台灣對於陸方早就預告可能中止的訊號亦是已讀不回，如今中國大陸中止十二項產品優惠關稅可能只是開端，後續還會有對我施壓的動作，民進黨政府若是繼續要藉由「抗中」來謀取選舉的政治紅利，受到實質經濟傷害的恐怕是台灣人民。