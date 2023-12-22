陸中止部分ECFA關稅減讓

大陸對台貿易壁壘調查結果出爐後，昨天進一步公告自明年一月一日起，中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ＥＣＦＡ）部分產品關稅減讓，範圍涵蓋原產於台灣以石化領域為主的十二個稅目進口產品；大陸國台辦表示，兩岸可在「九二共識」基礎上協商解決各類經貿問題。經濟部則說，時值我大選前夕，對於大陸再次把經貿政治化、工具化表達遺憾，呼籲兩岸貿易爭端應在ＷＴＯ機制下討論解決。

根據ＥＣＦＡ協議，這十二項石化產品已分三年逐步降至零關稅；經濟部次長陳正祺表示，中止的十二項產品，有九項法定稅率百分之二（其中兩項暫定稅率是百分之一）、兩項百分之六點五、一項百分之十。

陸砍12項石化品關稅優惠 製表／財經中心

國發會：對整體經濟衝擊有限

經濟部統計，受影響產品今年一至十一月對陸出口金額約十八億美元，占我國對陸出口金額百分之一點三。國發會主委龔明鑫表示，整體ＥＣＦＡ占出口不到百分之四，這十二項占比更低，對整體經濟衝擊非常有限，明年經濟成長率還是會超過百分之三，但政府會協助受影響的個別廠商。

陸方公告 盼我取消貿易限制

大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制等措施，違反ＥＣＦＡ規定，陸方按規定和程序決定中止ＥＣＦＡ部分產品關稅減讓，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。

公告稱，自二○二四年一月一日起，對原產於台灣地區的丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物，共十二個稅目進口產品，中止適用協定稅率，按現行規定執行。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨上台前攻擊ＥＣＦＡ，上台後不僅不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，嚴重阻礙ＥＣＦＡ實施，導致大陸有關部門不得不中止部分產品的關稅減讓，「我們希望兩岸關係重回和平發展正確軌道，兩岸雙方可在『九二共識』基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題」。

陸委會：立刻停止政治操作

陸委會則警告中共當局立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，以免進一步傷害多年來雙方建立的良好經貿關係。陸委會副主委詹志宏表示，中共貿易壁壘調查過程中，申請書、評論意見及非機密數據均未公開，且刻意跳過我方政府並避開ＷＴＯ及ＥＣＦＡ調處機制，完全不符合現行的規範，「中共當局一再企圖介選終將自食惡果」。

詹志宏說，過往兩岸經貿爭端都會在兩岸經合會進行，曾有十多次會議針對爭端貨品提出更動，但最後皆無法獲得共識，這一機制也停擺迄今。

但據了解，所謂十多次會議都是在馬政府時期舉行，蔡政府上台後就已經停擺。

侯友宜：回到ＥＣＦＡ解決

國民黨總統候選人侯友宜表示，大陸啟動貿易壁壘調查時已有警訊，但民進黨政府八個月來都沒提出具體方案來面對與解決，嚴重傷害台灣人民情感，他主張盡速回到ＥＣＦＡ爭端解決機制，否則產業將受衝擊。

民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人戴于文表示，中國用經貿手段達到政治目的方式不可取，但像民進黨政府與中國完全欠缺互信及無溝通橋梁，未來經濟發展與兩岸關係只會更加緊繃。