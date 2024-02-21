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學測超時作答 遭扣5級分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大考中心昨召開考試委員會審議今年學測違規事項，共計二四二五件違規，其中四三七件於作答區書寫和答案無關的文字或符號，像是兔子、長頸鹿、熊、電玩角色「星之卡比」、哆啦Ａ夢，經大考中心考試委員會決議，上述案例均依規定扣減考科一級分；另也有學生超時做答，屢勸不聽，重扣五級分。

大考中心指出，台北考區一名學生，在國綜考試結束鈴響後仍持續作答，監試人員第一次制止，但該名考生卻回應「給你們扣分，我要繼續畫記！」監試人員二次制止，考生又稱「不是辦法上寫可以繼續畫記，扣一級分嗎？」監試人員愣住，學生最後於考試結束鈴響後繼續畫記約五分鐘。大考中心考試委員會最終決議該案比照往年案例，遭扣五級分。

另外，今年學測高雄三考區左營高中提早一分鐘結束鈴響，大考中心表示，依照調查結果可分三樣態，其中以Ａ類提早鈴聲響畢收卷且之後未發還，評估受影響時間達八十秒最久，Ｂ類則為提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員明確宣布繼續作答，受影響時間約廿六秒；以及最後Ｃ類，提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，此類考生不受影響。

委員會決議，補償成績依考生原始得分、受影響考試時間而定。

113學測 學測

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