學測評分原則／縫隙的聯想 不少寫為分數熬夜

大考中心昨公布學測手寫題評分原則，國寫科問卷召集人陳昌明表示，作文「縫隙的聯想」須具體書寫對生命中縫隙的體悟，英文非選問卷召集人賴惠玲則說，不少學生在中譯英的基本文法和拼字，都有加強空間。

大考中心昨公布一一三年學測國寫、英文非選擇題的評分原則。國寫科閱卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明表示，今年國寫分為兩大題，第一大題的第一小題是測驗學生的閱讀與擷取信息的能力，透過文本就能找到精確答案；第二小題要求考生說明對標籤現象的看法，想拿高分的考生需舉出適切事例。

陳昌明表示，第一大題與學生生活經驗呼應，反映素養命題的優點，讓學生很難「背一個東西，進考場就將它寫下」，透過生活經驗書寫，就可以寫得很好。例如有原住民學生寫道，常常被貼「會唱歌、會跑步、愛喝酒」的標籤，有女學生則被家長要求不要聽饒舌或是重金屬音樂，這些都是學生透過個別生活議題，思考生命處境。

至於國寫第二大題「縫隙的聯想」，陳昌明說，只要文章寫得好、結構嚴謹、情感表達深刻，分數就會高，很多學生結合求學經歷，寫出為了競爭分數而熬夜的痛苦經驗。

針對英文考題，英文非選閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，中譯英每小題總分四分，每個錯誤扣零點五分，不少考生對於基本文法、英文拼字、詞彙的語意及使用仍有加強的空間。

賴惠玲指出，英文作文根據內容、組織、文法句構、詞彙拼字等四個項目給分，字數明顯不足扣總分一分。本次機器人小幫手的主題貼近學生生活經驗，考驗文字表達、細節描述及創意與邏輯思考能力；選第二張圖片的考生比較多，反映青少年在意他人看法、引發焦慮。

賴惠玲表示，大部分學生提及，希望機器人可以鼓勵他們，並做好的聽眾，還有考生提到希望機器人可進行大數據分析，提供如何與人互動的解方。