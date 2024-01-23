113學測／數Ｂ近年最難 少專屬考題

補教老師認為，學測最後一日上午的考科數學Ｂ是新課綱以來最難，台北市教師則分析敘述量不少，部分題目藏有陷阱。也有老師、考生反映考題難凸顯數Ｂ考生優勢，建議未來出題要再增加數Ｂ課程試題。

數學補教老師解創智認為，本次數Ｂ考題的難度大幅上升，估計五標會下調，分別是十一、九、六、四、三。

陽明高中教師蘇順聖評析，今年數Ｂ敘述量不少，但數學觀念不難，對學生而言應不會有太大的時間壓力，第十二題算是試卷中最難的題目，數Ａ跨考生多會以矩陣的概念思考，卻容易因為可用的「工具」太多而鑽入死胡同，數Ｂ生反而會採用條件機率，推算出每兩次就有一個規律。

蘇順聖認為，以往數Ｂ專屬範圍考得較多，今年試卷確實少了一點，建議可維持試卷難度，但要再增加一至兩題數Ｂ課程試題。台中一中曾同學表示，今年題目內，數Ｂ獨有的題目僅兩題，一題為經緯度、一題為三點透視，出題多是數Ａ、數Ｂ的「共有範圍」；過往混合題型的數Ｂ範圍題目較多，此次共有範圍多，較難凸顯考生優勢。

中正高中教師林榮福分析，部分題目乍看之下簡單卻藏有陷阱，試題雖試圖簡化計算量，仍測驗學生的理解力和耐心。

解創智則表示，過往數Ｂ通常會出一題數Ａ學生沒學過的「圓錐截痕」，本次卻出了數Ａ常見的「多面體截痕」，對學生來說，即便數Ａ學生，也會寫數Ｂ考卷，因此，他預測明年數Ｂ考題會變簡單。