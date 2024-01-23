聽新聞
test
0:00 / 0:00

113學測／數Ｂ近年最難 少專屬考題

聯合報／ 記者李芯許維寧劉柏均／台北報導

補教老師認為，學測最後一日上午的考科數學Ｂ是新課綱以來最難，台北市教師則分析敘述量不少，部分題目藏有陷阱。也有老師、考生反映考題難凸顯數Ｂ考生優勢，建議未來出題要再增加數Ｂ課程試題。

數學補教老師解創智認為，本次數Ｂ考題的難度大幅上升，估計五標會下調，分別是十一、九、六、四、三。

陽明高中教師蘇順聖評析，今年數Ｂ敘述量不少，但數學觀念不難，對學生而言應不會有太大的時間壓力，第十二題算是試卷中最難的題目，數Ａ跨考生多會以矩陣的概念思考，卻容易因為可用的「工具」太多而鑽入死胡同，數Ｂ生反而會採用條件機率，推算出每兩次就有一個規律。

蘇順聖認為，以往數Ｂ專屬範圍考得較多，今年試卷確實少了一點，建議可維持試卷難度，但要再增加一至兩題數Ｂ課程試題。台中一中曾同學表示，今年題目內，數Ｂ獨有的題目僅兩題，一題為經緯度、一題為三點透視，出題多是數Ａ、數Ｂ的「共有範圍」；過往混合題型的數Ｂ範圍題目較多，此次共有範圍多，較難凸顯考生優勢。

中正高中教師林榮福分析，部分題目乍看之下簡單卻藏有陷阱，試題雖試圖簡化計算量，仍測驗學生的理解力和耐心。

解創智則表示，過往數Ｂ通常會出一題數Ａ學生沒學過的「圓錐截痕」，本次卻出了數Ａ常見的「多面體截痕」，對學生來說，即便數Ａ學生，也會寫數Ｂ考卷，因此，他預測明年數Ｂ考題會變簡單。

113學測 學測

延伸閱讀

大考考題設計 需有戰略性分級

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

113學測社會／考題單元分布不均 全教會：地理這冊占六成、公民多為舊時事

113學測數學B／考題對數A生有利、估五標往下 補教預測：明年數B會變簡單

相關新聞

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

113學年新型學測於1月20日（六）、21日（日）、22日（一）登場，共12萬100多人報考，較去年略增加約1500人...

113學測／台大、陽明醫 估學測門檻59級分

一一三年學測昨落幕，升學輔導專家藍天予估計，今年需五十九級分才能上台大、陽明醫學系，只採計三科的台大電機系則需四十四級分...

113學測／想上台大醫學系？補教估門檻維持59級分、台大法律降1級分

113年學測於今日落幕，升學輔導專家藍天予估計今年要59級分才能上台大、陽明醫學系，只採計3科的台大電機系則要44級分。...

113學測社會／新冠、俄烏戰爭入題 考生直呼非選難：出題邏輯有別以往「很新」

113年學測第3天，下午迎來最後一科社會，不少考生直呼這次題目比歷屆、模擬考更難特別是地理，在非選作答上也較花時間。有考...

113學測社會／難度適中、中國史題大減...考生：背多分無優勢 明顯去中國化

113年學測今落幕，最後一科社會敲鐘試畢，中部考生指出，此次考題多「綜合命題」，難度適中，作答形勢較開放，「背多分」不再...

113學測數學B／考題對數A生有利、估五標往下 補教預測：明年數B會變簡單

113年大學學測進入最後一日，本日考科為數學B及社會。數學補教老師指出，這份試題雖出得好，但質疑是否適合數B考生？過往只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。