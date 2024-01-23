113學測社會／社會跨科題多 比去年簡單

學測社會科昨下午落幕，北市教師解題團評析，社會科結合歷史、地理、公民的跨科考題仍是顯學，但地理部分題幹缺乏資訊，考生恐難判斷答案。補教業者則認為，社會科比去年簡單，預測五標為十三、十二、十一、九、七，頂標、前標均較去年多一級分。

學測社會科昨下午落幕，北市教師解題團評析，社會科結合歷史、地理、公民的跨科考題仍是顯學，但地理部分題幹缺乏資訊，考生恐難判斷答案。補教業者則認為，社會科比去年簡單，預測五標為十三、十二、十一、九、七，頂標、前標均較去年多一級分。

補教老師馮敬之指出，歷史科中間偏難，圖題、表題增加，台灣史題目較去年少，改側重世界史；試題包含許多史料判讀，時事題俄烏戰爭就考兩個題組、共六小題。建國中學教師莊德仁也舉例，今年題組題要求從歷史角度，找出反駁俄羅斯入侵的理由，因歷史成為當代政治人物支持其說法的依據，也可看見歷史在現代政治中發揮的生命力，是較新穎的考法。

補教老師李威立則分析，地理學測範圍往年高一通論計算和技術考較多，今年則多人文，可能跟歷史、公民整合性有關。另第十八題考對聯，近年幾乎都會有一題對聯或宮廟，地名可反映自然環境或人文發展，適合成為整合性題目的素材，學生要特別注意。

南湖高中教師林靜怡則指出，地理科部分試題語焉不詳，例如卅題給予的素材不夠、無法判斷；六十題要求學生判斷女校所處的城市，卻沒有給任何線索，學生無法答出城市，就無法勾選後續選項，線索不夠導致題目變困難，甚至無法回答。

補教老師張雪雲則稱讚考題將地理、歷史、公民三科密切結合，但為了結合史地，公民出題範圍還是有偏頗。如太多人權相關題目，法律則缺少刑法、少事法等；政治則缺少選舉類型和公投，建議考題不要犧牲知識性題目。

台中一中曾姓學生認為此次中國史題目減少，明顯去中國化；台北永春高中顏姓考生則說，手寫題花了不少時間，沒辦法從題目中找答案；台南二中林姓、王姓學生表示，今年俄烏戰爭、疫情、土耳其戰略位置都入題，過去課堂上都提過，並不難。