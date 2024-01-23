113學測／台大、陽明醫 估學測門檻59級分

一一三年學測昨落幕，升學輔導專家藍天予估計，今年需五十九級分才能上台大、陽明醫學系，只採計三科的台大電機系則需四十四級分，一類組的台大法律需五十七級分，比去年下降一級分。

藍天予指出，今年學測數Ａ比之前難、自然科簡單一點，因此採計國、英、數Ａ、自然等四科的台大醫學系、陽明醫學系，預估與去年同為五十九級分；另外自費醫學系與牙醫系五十六級分、公費醫學系五十五級分。若考生分數分布漂亮則可能會有例外。

二類組科系方面，藍天予預估採計英、數Ａ、自然的台大電機，三科需四十四級分，交大電機甲也是四十四級分，成大電機系、資工系四十一級分，中興、中山電機系要卅九級分。採計國文的清大資工甲則是國、英、數Ａ、自然等四科要五十五級分，中正電機和台大土木相當，要五十級分；想進頂大的二類組學生，則可參考成大土木、能源，預估需四十八級分。

一類組科系部分，藍天予分析台大法律、政大法律的門檻可能會比去年下降一級分，採計國、英、數Ｂ、社會，滿分六十級分的情況下，台大法要五十七級分、政大法要五十四級分。採計數Ａ的台大財金國、英、數Ａ，三科需四十二級分，採計國、英、數Ａ、社會共四科的台大國企需五十四級分。

藍天予表示，多數校系間排名很少改變，學生可以將理想科系放在上述校系之間評估落點。另外，台清交成有部分校系會出現分數突然下跌，同學、家長可花時間探討原因，判斷今年有無機會下跌。