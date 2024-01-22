聽新聞
test
0:00 / 0:00
113學測英文／作文生活化 「第一次心碎」難高分
補教老師Gary預估，今年英文五標為十三、十二、八、五、四級分，前標較去年多一級分。建國中學教師劉家慧分析，今年英文作文考法仍是學生習慣的圖片寫作，若想得高分，可以選擇較好發揮的圖片項目擅加運用詞彙，才能將心境寫得淋漓盡致。
英文作文題目列舉青少年常遭遇的三種問題，包含解決第一次心碎、在乎他人看法和情緒波動，並要求學生想像用機器人幫手解決問題。
英文補教老師林揚指出，作文偏生活化，對學生友善，「要高分很難、要低分更難」。生活化題型讓學生好下筆，但可能影響分數的關鍵包含三選一過程耗時，生活化流於流水帳、文章缺乏深度等。
劉家慧則建議，考生要從三張圖片中找到有共鳴的情境，或檢索哪一個情境有較多單字可使用，勝出關鍵在於有什麼字可派上用場，以此寫出心境。若學生選擇第二張圖，即能用上社群焦慮等詞彙；第三張圖可使用去年的emoji詞彙。
中譯英考大選 題目「接地氣」
此外，今年中譯英和選舉相關非常「接地氣」，是學生熟悉的情境外，加上句型簡單，其中「希望展現對在地文化與習俗的尊重」一句，幾年前指考亦可見相關句型考法，寫過考古題應能穩穩得分。
英文補教老師Fran總結，今年考題友善且貼近真實。翻譯出現選舉，作文題目三選一則包括失戀，也是過去題目較不敢觸碰的議題；且英文更追求母語語感，如第一題用slender指涉苗條，語感考得好又不刁鑽，鼓勵考生從生活中了解英文。
高師大附中謝姓和魏姓考生說，英文科考試比模擬考易發揮也較簡單，且模擬考時練習過類似作文題目，較好發揮；南一中考場楊姓、趙姓學生則認為，單字、文意選填等考一字多意較難，閱讀題題幹較長但難易適中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言