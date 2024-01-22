113學測國文／高中師：國文多從文學出發 難度持平

昨日是學測第二日，高中教師評析國語文綜合能力測驗試題多從文學出發，且十五篇選文多選入；補教老師認為難度持平，如往年約有八成題目為閱讀理解。

國文補教老師陳怡樺說，今年國綜考題的難度持平，字數和往年差不多，文白比維持一比一，整份考卷取材非常多元豐富，多題都是文章對讀，要有耐性才能寫完考卷。不過這份考卷沒有任何一題考到國學常識及應用文，過往有時會出現一到兩題，其餘韻文、古文、白話文、現代詩出題平均。

中山女高教師李明慈分析，今年國文試題從地方產生的特殊文學「女書」，再到諾貝爾獎得主薩拉馬戈「盲目」的書寫特色，試題明顯多從文學出發。

混合題跨領域 考統整能力

成功高中教師李仁展評析，今年十五篇選文中，除師說、大同與小康未入題外，其他篇章多有選入；混合題則採用Ａ類選文並跨領域和心理學、古今判決書結合，廿九題則是以硃砂的科普知識和「項脊軒志」、「天工開物」連結，也是告訴考生，十五篇Ａ類選文一定要精讀。

中正高中教師張青松談到，今年試題整體而言「中間平穩」，對有讀書的學生會很友善，但其中也藏有誘答題，考驗學生綜合統整資訊的能力。另外，今年試題以心理學、腦神經科學等領域回應古文，張青松建議學生，要在不疑處有疑，用已知的知識向外尋求未知。

建國中學教師周杏芬談到，今年國文混合題以回憶文學和腦神經科普文章做主軸，並且穿插簡答、單選題，但順著文章脈絡閱讀理解後，較去年容易作答。題幹也採用李煜的「浪淘沙」、辛棄疾的「破陣子」，算是回歸課本教材，引導學生從課內基礎向外延伸學習。

得分關鍵 卅六題須精準書寫

周杏芬也指出，卅六題將是得分關鍵，第一小題要求學生寫下李煜從帝王淪為階下囚的心理變化；第二小題提醒物則是「醉裡挑燈看劍」的劍，都講求精準書寫。

考生反應，整體難易度適中偏易。高師大附中考生任同學說，比起模擬考與歷屆考題而言，難度算低，時事題較往年少。印象最深的是有篇鄭成功的文章，寫鄭成功騎鯨而戰，他當場笑出來。