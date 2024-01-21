學測生看過來！北捷「雙北大學地圖」被讚爆 網敲碗點名：希望有機捷

113學年新型學測於1月20日（六）、21日（日）、22日（一）登場，總計12萬100多人報名，許多考生做足準備，只為了考取理想校系。對此，台北捷運官方粉絲專頁特別做出一份「台北捷運－大學地圖」，讓準備進入大學的學生們，更清楚學校位置。

北捷以「台北捷運把幸運開過來了！」為題發文提醒，每位學測戰士出門前，記得攜帶應試有效證件正本與文具，鼓勵考生們能發揮實力，並貼心製作出「台北捷運－大學地圖」讓準備就讀大學的新生們能不再迷路，輕鬆搭著北捷前往學校。

地圖上包含文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、環狀線、安坑輕軌及貓空纜車；此外，雙北各大學不同的校區也被列在地圖上，如位於小南門的東吳大學城中校區、古亭的台灣師範大學和平校區等。目前該地圖除了可透過北捷於臉書分享的資訊外，還能查閱北捷提供「大學地圖 - Google 我的地圖」，更清楚的了解雙北各大學位置。

北捷製作的「台北捷運－大學地圖」。圖／擷自「台北捷運 Metro Taipei」

貼文一出，許多網友大讚北捷的用心，並提供更多資訊，「很棒的分享，期待更多的作品」、「可以再多出一些這種地圖嗎？很棒」、「台大其實有一部分的系，離科技大樓比較近」、「政大有一個校區在淡江台北校區旁邊沒標到」、「距宏國德霖科大較近的捷運站其實是土城站」。

還有人好奇，地圖上為何缺少位於迴龍站的龍華科技大學，北捷則解釋，由於龍華科大地址在桃園市龜山區，這份資料僅提供雙北大學資訊，故未收錄。

最後，不少網友敲碗位於機捷的其他大學，「希望納入機捷的大學，因為1200月票也可以到，謝謝」、「希望可以增加機場捷運線」、「機場捷運劃入更好」。