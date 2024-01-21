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113學測自然科／物理、地科超綱 化學偏難
大學學測昨登場，自然科包括物理、化學、生物、地科等各有難易度。補教及高中教師均認為，物理、地科疑有超出範圍，化學具跨科特性但單元章節分布不均勻，生物出現從沒出現過的題型，恐讓學生作答困難。得勝者文教自然老師群預估，五標為十三、十二、十、七、五級分，其中前標、均標、後標都較前年提升一級分。
物理補教老師邱博文說，今年的物理題目比去年簡單，文字敘述少一些，不過還是有超出範圍的疑慮，以第廿四、廿五題的題組為例，新課綱並沒有介紹到電冰箱的運作原理。松山高中教師蔡皓偉評析，今年物理僅二題計算題，考法近似於前年側重探究與實作，整體而言，物理素養題多，亦要求圖表分析，要真正學懂物理概念而非死算數學才可脫穎而出。
北一女中教師吳淑芳表示，今年化學整體偏難，部分試題也具跨科特性，圖表題占六成，考生須提升閱讀力並適應新題型。
化學補教老師黃鑫說，很多題目都需要實驗數據和圖表來判斷答案，對只具備高一範圍的學生來說，做題會有一定難度。另外，單元章節分布不太均勻，多集中在化學計量、氧化還原和化學鍵。
生物補教老師游夏說，本次生物題目缺乏參考試題，導致學生作答困難，嚴重拖延作答時間。第四十到四十三題的捕蠅草題組是過去從來沒有出現過的題型，學生需寫出實驗設計、假設、結果推論等，相當困難。
地球科學補教老師蕭騏說，地科難度平易近人，學生有讀都可順利拿分，但出題分配並不均勻，第一部分幾乎沒有考到天文。地科第卅二題的溫帶氣旋有點超綱，學生如果沒有課外知識會無法判斷。
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