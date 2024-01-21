聽新聞
test
0:00 / 0:00

113學測自然科／物理、地科超綱 化學偏難

聯合報／ 記者李芯許維寧萬于甄／連線報導
113學年度大學學測昨登場。圖為學測考場示意圖。圖／聯合報系資料照片
113學年度大學學測昨登場。圖為學測考場示意圖。圖／聯合報系資料照片

大學學測昨登場，自然科包括物理、化學、生物、地科等各有難易度。補教及高中教師均認為，物理、地科疑有超出範圍，化學具跨科特性但單元章節分布不均勻，生物出現從沒出現過的題型，恐讓學生作答困難。得勝者文教自然老師群預估，五標為十三、十二、十、七、五級分，其中前標、均標、後標都較前年提升一級分。

物理補教老師邱博文說，今年的物理題目比去年簡單，文字敘述少一些，不過還是有超出範圍的疑慮，以第廿四、廿五題的題組為例，新課綱並沒有介紹到電冰箱的運作原理。松山高中教師蔡皓偉評析，今年物理僅二題計算題，考法近似於前年側重探究與實作，整體而言，物理素養題多，亦要求圖表分析，要真正學懂物理概念而非死算數學才可脫穎而出。

北一女中教師吳淑芳表示，今年化學整體偏難，部分試題也具跨科特性，圖表題占六成，考生須提升閱讀力並適應新題型。

化學補教老師黃鑫說，很多題目都需要實驗數據和圖表來判斷答案，對只具備高一範圍的學生來說，做題會有一定難度。另外，單元章節分布不太均勻，多集中在化學計量、氧化還原和化學鍵。

生物補教老師游夏說，本次生物題目缺乏參考試題，導致學生作答困難，嚴重拖延作答時間。第四十到四十三題的捕蠅草題組是過去從來沒有出現過的題型，學生需寫出實驗設計、假設、結果推論等，相當困難。

地球科學補教老師蕭騏說，地科難度平易近人，學生有讀都可順利拿分，但出題分配並不均勻，第一部分幾乎沒有考到天文。地科第卅二題的溫帶氣旋有點超綱，學生如果沒有課外知識會無法判斷。

113學測 學測

延伸閱讀

113學測自然／生物1題型過去從未出現 補教估五標：學生恐覺得被羞辱

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

113學測自然／諾貝爾生醫獎、捕蠅草入題 全中教：化學考題疑超範圍

113年大學學測 自然科試題與解答

相關新聞

整理包／113年大學學測 6科完整試題與解答

113學年新型學測於1月20日（六）、21日（日）、22日（一）登場，共12萬100多人報考，較去年略增加約1500人...

113年大學學測 自然科試題與解答

113年大學學測自然科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

113年大學學測 數學A試題與解答

113年大學學測數學A試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考...

113學測數學A／誤響鈴！高雄左營高中試場竟提前1分鐘收卷 考生痛哭、家長斥扯爆

大學學測首日，高雄左營高中考場傳出考試結束鈴提前一分鐘誤響，也有考生反映提早2、3分鐘被收卷，後來雖有廣播指是誤響，但沒...

113學測自然科／物理、地科超綱 化學偏難

大學學測昨登場，自然科包括物理、化學、生物、地科等各有難易度。補教及高中教師均認為，物理、地科疑有超出範圍，化學具跨科特...

113學測數學A／題目出得細 閱讀量大…不利中等生

大學學測昨登場，上午先考數學Ａ。台北市高中教師解題團、補教均指出，今年試題對程度中等考生不利。建中教師林穎志表示，若考生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。