113學測數學A／題目出得細 閱讀量大…不利中等生

大學學測昨登場，上午先考數學Ａ。台北市高中教師解題團、補教均指出，今年試題對程度中等考生不利。建中教師林穎志表示，若考生具備把題目敘述轉換成圖形或表格的能力，將占解題優勢。補教預估，今年數Ａ五標為十一、九、六、四、三，頂標、前標與去年相同，均標、後標及底標較去年低一級分。

補教數學老師陳建州說，今年數Ａ試題部分題目出得細，考驗學生的閱讀理解，也有題目計算量較大、較耗時，要寫完整份試卷確實不太容易。

陳建州也提到，占十五分的複合題中，空間向量和空間中的平面與直線分布較多。全國教師會評論教師群則認為，考卷混合題型設計恰當，除單選題外也包括說明和計算，例如第十八到十九題提到投影點、向量夾角，運用餘弦函數單調性，需綜合運用幾何概念。

補教老師解創智說，整體而言，今年數Ａ單選第一題是新課綱上路以來最簡單的學測題，學生可直接「秒掉」，且多選題、選填題第一題也相對容易，但選填最後幾題難度卻突然上升，讓整份考卷寫起來像在搭「雲霄飛車」。

陽明高中教師蘇順聖說，答題最大困難是時間。如第九題，考生要先處理身長、體重標準差，以及迴歸直線的斜率等，需耐心看懂敘述；再者，第十一題，將骰子和硬幣與二元一次方程組結合，「數學思考的時間容易被閱讀吃掉」。

蘇順聖說，鑑別前端學生關鍵題目為第十七題，考生必須理解Ｐ點的距離為Ｘ－Ｙ之所有點所形成的圖形為圓，又Ｐ點跑動時不會超過正方形邊界，以此寫出二元一次不等式範圍再解題，情境簡單但數學概念難。

中正高中教師林榮福分析，今年數Ａ試題閱讀量比去年多，難度從數學概念轉移到閱讀，若對閱讀不擅長較吃虧，又程度中等學生可能數理觀念好但閱讀能力欠佳；或閱讀歸納能力好但數學觀念較弱，試題恐衝擊中間程度學生，但對前、後段學生影響不大。

南科實中陳姓考生則認為，選填題敘述較簡短，但需要多一些時間思考；另一名台中陳姓學生表示，今年試題乍看之下不知怎麼解，需要多想才能找到解法。