高雄左營高中試場鈴聲出包 提前1分鐘收卷…考生痛哭

昨學測首日，高雄左營高中考場傳出考試結束鈴提前一分鐘誤響，儘管隨後廣播有解釋，但已有部分考生的試卷被收回，讓考生心情嚴重受影響，甚至還有人因此痛哭，家長怒批「扯爆」。大考中心表示，已和考分區聯繫，初步確認影響時間約一分鐘，後續會將確認結果提報考試委員會議審議。

江姓家長投訴指，孩子數學Ａ考試結束時間是上午十一時，但結束鈴十點五十九分就響起，部分老師按鈴聲收回試卷，但十一時現場卻廣播是「誤響」，有監考老師未收考卷，已收試卷的則發還給學生，也有監考老師沒發還。

張姓家長反映，孩子被提早兩、三分鐘收卷，還有人當場痛哭流涕，咆哮反映權益受損，嚴重影響下一節考試心情。

高雄三考區總幹事陳一民表示，因電腦系統休眠，操作後提前一分鐘響鈴。試務中心第一時間廣播延長一分鐘，但因部分試場已收卷，來不及延長時間，試務中心立即詳實記載並送大考中心。

此外，昨下午台中一考分區附近有工地施工發出噪音，大考中心主任張新仁表示，第一時間已由該校校長請警察局出面處理，要求停工。

大考中心統計至昨上午，首日違規仍以未攜帶應試有效證件正本為大宗，共計卅五人；其次為行動設備未完全關機九人。張新仁提醒，今起寒流南下，考生可使用手套、圍巾等保暖物件，但僅能使用非電子式傳統暖暖包，進入考場需主動出示讓監試人員檢查，試場內不一定只能放在口袋，也能拿在手上或置於桌面使用。