113學測數學A／誤響鈴！高雄左營高中試場竟提前1分鐘收卷 考生痛哭、家長斥扯爆

大學學測首日，高雄左營高中考場傳出考試結束鈴提前一分鐘誤響，也有考生反映提早2、3分鐘被收卷，後來雖有廣播指是誤響，但沒發回考卷讓考生補作答，有考生痛哭，家長火冒三丈批「扯爆」，投訴媒體。高雄3考區總幹事陳一民表示，因電腦系統休眠，操作後提前1分鐘響鈴，此事試務中心詳實記載並送大考中心處理。

高雄３考區總幹事陳一民表示，數學A考試原訂11點結束，但因電腦系統休眠，操作後提前1分鐘響鈴。試務中心第一時間進行廣播延長1分鐘，但因部份試場已收卷，來不及延長時間，試務中心立即詳實記載並送大考。

大學學測首日，高雄左營高中試場傳出上午數學A考試時，結束鈴提前一分鐘響鈴，但監考人員卻變不及，導致考生權益受損。

江姓家長向媒體投訴，指孩子在左營高中應試，首節考試結束時間是上午11點，但結束鈴10點59分就響，部分老師按鈴聲收回試卷，但11點現場廣播，「結束鈴誤響」，現場有的監考老師未收考卷，有的已收的試卷則發還，有的則沒發還考卷。

張先生的孩子回家時反映，被提早2、3分鐘收卷，張先生痛斥「扯爆」，完全打壞考生的考試時間，據說有些孩子當場痛哭流涕，有孩子咆哮反映權益受損，嚴重影響下一節考試的心情。