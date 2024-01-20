學測今登場 天氣轉涼有雨… 明起寒流

一一三學年度大學學測今登場，今年共約十二萬人報考，中央氣象署預報員陳伊秀表示，今天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼，高溫約廿二度，中部以北及東半部都有局部短暫雨，南部地區也有零星雨，明起寒流南下，各地逐日降溫，北部約僅十四度。

由於天氣將變冷，台北考區總幹事李宏森也提醒，考生如攜帶暖暖包入考場，僅能放在口袋，若拿出來，會違反考場規則。

陳伊秀表示，今天鋒面通過、東北季風增強，中部以北及東半部都有局部短暫雨，南部地區也有零星雨；明天寒流南下，一路影響到周四清晨。

周一、周二隨華南雲雨區東移，雨區擴大，只有南部平地沒雨，屆時各地又濕又冷。最冷時間點落在周二到周三，苗栗以北、宜蘭僅七度到九度，台中到台南及花蓮地區約八度到十度，高雄、屏東及台東約十一到十三度。

相較於北部今天明顯轉涼，南部考場則是兩樣情。大考中心今年首度提出因應冬季氣候變化規畫開放試場冷氣措施，溫度若達廿八度即可開冷氣，根據氣象署天氣預報，今天屏東最高溫可達廿九度，有機會開冷氣。