快訊

歷經兩次失敗…日本登陸月球成功 全球第5國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測今登場 天氣轉涼有雨… 明起寒流

聯合報／ 記者周湘芸董俞佳／台北報導
大學學測今登場，今年共約十二萬人報考，大考中心昨天開放看考場。記者蘇健忠／攝影
大學學測今登場，今年共約十二萬人報考，大考中心昨天開放看考場。記者蘇健忠／攝影

一一三學年度大學學測今登場，今年共約十二萬人報考，中央氣象署預報員陳伊秀表示，今天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼，高溫約廿二度，中部以北及東半部都有局部短暫雨，南部地區也有零星雨，明起寒流南下，各地逐日降溫，北部約僅十四度。

由於天氣將變冷，台北考區總幹事李宏森也提醒，考生如攜帶暖暖包入考場，僅能放在口袋，若拿出來，會違反考場規則。

陳伊秀表示，今天鋒面通過、東北季風增強，中部以北及東半部都有局部短暫雨，南部地區也有零星雨；明天寒流南下，一路影響到周四清晨。

周一、周二隨華南雲雨區東移，雨區擴大，只有南部平地沒雨，屆時各地又濕又冷。最冷時間點落在周二到周三，苗栗以北、宜蘭僅七度到九度，台中到台南及花蓮地區約八度到十度，高雄、屏東及台東約十一到十三度。

相較於北部今天明顯轉涼，南部考場則是兩樣情。大考中心今年首度提出因應冬季氣候變化規畫開放試場冷氣措施，溫度若達廿八度即可開冷氣，根據氣象署天氣預報，今天屏東最高溫可達廿九度，有機會開冷氣。

113學測 學測

延伸閱讀

北台灣今晚開始變天！最冷寒流周日襲來 下周北部恐下探6度

大學學測今午開放查看考場 提醒考生明天應試注意保暖

全台超有感！入冬最強寒流將報到 彭啟明：「這2天」僅10度上下

考生注意！學測明起一連三天登場 拿暖暖包「1動作」小心丟分數

相關新聞

考生注意！學測明起一連三天登場 拿暖暖包「1動作」小心丟分數

113學年度大學學測將於明起一連三天登場，今年共約12萬人報考，大考中心今天下午開放考生看考場。北區身心障礙生大多集中於...

大學學測明起登場 5大應考提醒一次看

113學年大學學科能力測驗明起登場，一連3天，下午開放看考場。大考中心整理5大應考提醒，呼籲考生帶應試有效證件正本及行動...

113學測登場今開放看考場 考生試坐座位、寫試券先暖身

113學年大學學科能力測驗明起舉行，今年共約12萬人報考，考試將進行3日，首日考科為數A、自然，後天考科為英文、國綜、國...

學測今登場 天氣轉涼有雨… 明起寒流

一一三學年度大學學測今登場，今年共約十二萬人報考，中央氣象署預報員陳伊秀表示，今天鋒面通過、東北季風增強，北部明顯轉涼，...

113學測20日登場 潘文忠貼「應考勾勾單」提醒考生平常心

113學年度學科能力測驗1月20到22日登場，教育部長潘文忠今天在臉書發文，提醒考生要好好休息、平常心面對，同時也轉貼應...

大學學測今午開放查看考場 提醒考生明天應試注意保暖

大學學測明起一連舉行三天，高雄第1至3考區今午同步開放考生查看試場，包括高雄師範大學、國立中山大學及高雄大學均提醒考生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。