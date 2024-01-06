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學測考場打散同班學生 導師：難照顧

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
113學年升大學學測約12萬人報名，將在本月20日至22日登場。圖／聯合報系資料照片
113學年升大學學測約12萬人報名，將在本月20日至22日登場。圖／聯合報系資料照片

一一三學年度大學學測將於本月廿日至廿二日登場，大考中心昨公告試場分配表及考試地點，約十二萬名考生將於卅四個考區、九十一個分區應試。不過有學校反映，往年均是同班級在同一個考場，今年卻是把同一班級學生拆分在不同考場，不僅班級導師得在不同試場來回奔波，學生心情也大受影響。

有高中主任向本報反映，以自己學校十五個班為例，以前十五個班頂多拆為二個考場應試，前七個班在Ａ地，後八個班在Ｂ處；但今年公布考分區，卻發現同一個班的學生被拆分在不同考場。

該名主任指出，拆分方式造成行政極大困擾，一是班級導師至少要在兩個考場間奔波；二是考生服務隊提供餐食等問題也十分頭大。第一時間向大考中心詢問，大考中心卻說是為防弊，但學測已應考這麼多年，難道現在才想到要防弊。

東部一所學校也向本報反映，指今年大考中心將學校高三、十一個班的學生，拆分到兩個考場，過往未曾見過，一度懷疑是系統出錯。由於同一班級學生被拆分到兩個考場，導師只有一人，只能這一節考試待在Ａ考場，下一節改去Ｂ考場，但若老師離開時，學生有事相求則不易因應，多少影響考生權益。

對此，大考中心主任張新仁表示，每間高中報考人數、學生報考科目數都不一，學校人數若較多，便可能被安排到二至三個不同分區應考，但大考中心考分區編配原則還是以校為單位。

但張新仁也說，考分區編配主要以電腦作業，確實可能「切到」部分學校班級，但既然導師反映屆時照顧上比較辛苦，會視教師訴求，納入後續考分區編配考量。

另外，日前逾十名中南部地區高中生召開記者會呼籲，天氣冷熱難測，去年學測南部高溫上看卅度，要求大考中心於今年學測前，制定符合各地需求的冷氣開放規定，讓試務人員彈性調整。

大考中心表示，規畫依中央氣象署鄉鎮市區天氣預報資訊，若各考分區所在地於考試當日上午、下午預報溫度達廿八度或以上，即開放冷氣服務，溫度以設定攝氏廿六至廿八度為原則。

113學測 學測

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