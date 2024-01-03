聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測衝刺／國文重解構文本 寫作須言之成理

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

一一三學年升大學學測將於本月廿日至廿二日登場，本報今起一連五天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中教師及補教名師，剖析分析今年命題趨勢及答題要訣，助應屆考生高分上榜。

國文教師提點，國文科分為國綜與國寫二項，國綜文本幾無範圍，解題重在讀懂、解構文本；國寫則無論知性或感性題，都務必言之成理。

台市內湖高中國文科教師張翼鵬表示，考前建議先鞏固既有的知識，不妨整理上過的課文或推薦選文，並為每個文本製作摘要，思考每篇文章的標題，文章有哪些內容？作者的寫作動機？文章如何被架構、有什麼特殊表述方式？摘要以上三部分，將文本知識系統化。

張翼鵬指出，考生還要能應對初見的文本，關鍵不在記憶性內容，也非專業領域知識，而是解構文本。如去年學測閱讀題組十至十二「木星土星合」，第十題要求考生檢索文中提及的知識點，十二題援引「開元占經」對讀，不是考文意推論就是表現手法，無須涉及天文知識或計算。

張翼鵬建議，考生練習試題時應勇於試錯，優先做近五年考題，一年一年做下去，每回演練完則挑出有疑義的題組精讀。

補教老師楊墨則提醒，國寫也是國文科決勝關鍵。學測閱卷老師於評分時非常注重結構、文氣以及描寫的功法，寫作時盡量「具象化」，以具體形象的描述，呈現在閱卷老師前。

楊墨也說，無論知性或感性題，皆不要離開人性，考生讀懂題目後，應有條理、有層次的敘述，好、壞均可，但務必言之成理，才具說服力，讓閱卷老師也能體會，才是文章的最高境界，否則沒有感受就沒有分數。（系列一）

113學測 學測

延伸閱讀

學測將登場...考生苦讀易疲倦 中醫教按摩穴道恢復元氣

113學測整理包／多校系個申參採科目下修 必考重點、考場規則一次看

113學測國寫／初見文本重解構 國寫掌握兩要點拿高分

113學測數學／考題趨勢公開！盤點數A、數B重點單元 倒數衝刺靠3招

相關新聞

113學測國寫／初見文本重解構 國寫掌握兩要點拿高分

113學年升大學學測約12萬人報名，本月20日至22日登場。聯合報即日起連續五天在聯合新聞網推出考前衝刺系列報導，邀請高...

113學測整理包／多校系個申參採科目下修 必考重點、考場規則一次看

113學年新型學測將於明（2024）年1月20（六）、21（日）、22（一）日共三天舉行，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科...

113學測數學／考題趨勢公開！盤點數A、數B重點單元 倒數衝刺靠3招

倒數計時距離2024年學測僅剩三週，面對學測要如何安排時間，抓緊重點全力一搏...

113學測自然／留意歷年趨勢、近期科學發展 5大化學備考策略揭曉

隨著113學測進入最後倒數，同學們面臨著緊張的準備階段。從111、112學年度的學測來看，學測已呈現出更明確的考試趨勢和應考方向。為了幫助同學們更有效地準備考試，老師回顧過去幾年的學測，以化學部分的考題和策略為例子，提供備考具體建議...

高雄學生籲開放學測彈性開空調 大考中心：研議中、考前宣布

今天高雄有學生集結表示，今年學測南部考場高溫影響考生作答，呼籲大考中心因應明年1月的學測訂定空調相關規範。對此，大考中心...

高雄學生舉牌向大考中心喊話 訴求明年1月學測開放冷氣

十多名學生代表今天齊聚高雄市鳳山行政中心，呼籲大考中心113學測起制定空調相關規範，授權監考人員依環境需求開放冷氣、空調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。