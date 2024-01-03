學測衝刺／國文重解構文本 寫作須言之成理

一一三學年升大學學測將於本月廿日至廿二日登場，本報今起一連五天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中教師及補教名師，剖析分析今年命題趨勢及答題要訣，助應屆考生高分上榜。

國文教師提點，國文科分為國綜與國寫二項，國綜文本幾無範圍，解題重在讀懂、解構文本；國寫則無論知性或感性題，都務必言之成理。

台市內湖高中國文科教師張翼鵬表示，考前建議先鞏固既有的知識，不妨整理上過的課文或推薦選文，並為每個文本製作摘要，思考每篇文章的標題，文章有哪些內容？作者的寫作動機？文章如何被架構、有什麼特殊表述方式？摘要以上三部分，將文本知識系統化。

張翼鵬指出，考生還要能應對初見的文本，關鍵不在記憶性內容，也非專業領域知識，而是解構文本。如去年學測閱讀題組十至十二「木星土星合」，第十題要求考生檢索文中提及的知識點，十二題援引「開元占經」對讀，不是考文意推論就是表現手法，無須涉及天文知識或計算。

張翼鵬建議，考生練習試題時應勇於試錯，優先做近五年考題，一年一年做下去，每回演練完則挑出有疑義的題組精讀。

補教老師楊墨則提醒，國寫也是國文科決勝關鍵。學測閱卷老師於評分時非常注重結構、文氣以及描寫的功法，寫作時盡量「具象化」，以具體形象的描述，呈現在閱卷老師前。

楊墨也說，無論知性或感性題，皆不要離開人性，考生讀懂題目後，應有條理、有層次的敘述，好、壞均可，但務必言之成理，才具說服力，讓閱卷老師也能體會，才是文章的最高境界，否則沒有感受就沒有分數。（系列一）