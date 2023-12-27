113學測數學／考題趨勢公開！盤點數A、數B重點單元 倒數衝刺靠3招

倒數計時距離2024年學測僅剩三週，面對學測要如何安排時間，抓緊重點全力一搏，特別請林岳數學教學團隊執行長林岳老師來幫同學們建立數學科應試準則。

（一）趨勢

❶鑑別度提升

依近幾年試題來看，由簡到難的試題量是穩定的，111、112兩年的新課綱學測雖沒有過長的長文題，但基本送分型考題減少，一般考題亦有計算量，林岳老師提醒同學們用心準備、不可輕忽。

❷跨章節試題

前17題中約有2至3題、再加上最後3題混合試題，均為跨章節命題，統整能力日趨重要！

❸分布很均勻

分析近八年學測試題在高中數學各章節的命題分布，幾乎各章節都會出題，可以簡單地想成大章節兩題、小章節一題的分布。

（二）攻略

全國各區模考陸續考完，距離學測大約有三週時間可執行複習計劃，留下最後幾天衝刺！

❶重點熟讀：課綱內容加上各版本課本主題！

❷考題演練：優先練習課本（或上課講義）範例、歷屆考題！

❸錯題訂正：不只看懂，要能找到關鍵條件及對應解法！

以這三招搭配使用，保證超有效！

（三）各章節重點：

最後衝刺必念熟的主題

❶數A、B之共同焦點

數與式：絕對值運算、算幾不等式 直線與圓：直線斜率、圓與直線關係 多項式：餘式定理、二次函數、三次函數 數列級數：等差等比數列混搭、級數求和 數據分析：標準差、散布圖、相關係數 排列組合：計數原理、分配問題 機率：古典機率、期望值、條件機率之貝氏定理 三角比：正餘弦定理、三角形性質、測量 三角函數：弧度面積、正弦圖形及週期 指數對數：圖形性質、對數計算、成長率應用 平面向量：向量分解、內積求法與應用 空間向量：立體圖形性質、空間坐標系 矩陣：乘法運算、反矩陣用法

❷單獨數A之焦點

三角函數：圖形搭配和差公式、曡合公式求極值 平面向量：柯西不等式 空間向量：外積應用 空間中平面與直線：平面與直線之混搭應用 矩陣：轉移矩陣、平面變換

❸單獨數B之焦點

指數對數：連續複利搭配等比級數 平面上的比例：單點透視、黃金比例 空間向量：地球經緯度、大圓航線 圓錐截痕：直圓錐與平面相截的各種情形

（四）衝刺

❶訂正回顧：考前將近期的複習重點再回顧一次，再次做好錯題訂正，穩定實力再減少失誤就是考試高分的關鍵。

❷心理強度：大考必有原創型考題（生活化敍述＋數學內容），不要緊張、仔細閲讀理解後解題即可。

同學們依照林岳老師的複習規劃來認真執行，必可考出理想成績！