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113學測自然／長文、圖表是出題趨勢 各科考題方向及解題關鍵一次看

聯合新聞網／ 文／李泉 (冠博文理補習班自然科教師)
113學測明年1月登場，圖為考生示意圖。報系資料照／記者黃義書攝影
113學測明年1月登場，圖為考生示意圖。報系資料照／記者黃義書攝影

學測自然科近年來有題型運用範圍越來越廣、且逐漸多往觀念應用走的趨勢，題目會有許多圖表搭配長文敘述，比以往更加強調閱讀素養。學生在閱讀時需要迅速抓住重點，還要精準且正確的識圖、連結解題線索，答案資訊就在文章裡，看出題目想要問的觀念及避免落入陷阱，根據題目抓住重點比想像中簡單！千萬不要以死記硬背課本的方式來應對題目，也不可以看到篇幅長的題目就卻步。

生物：題目重實驗 注意不被長題誤導

生物科的題目偏重實驗探究的方向，會假設情境，需要考生不被長篇大論誤導，並清楚知道題目的問題，擷取關鍵線索，考驗學生閱讀的耐心以及細心，並熟悉觀念的定義以及使用。應用方面向除了了解遺傳常考的基因型的配對，與以往不同的是，配對時遵守的定律也同樣重要。

物理：考驗邏輯 理論應用、各數值關係很重要

物理科的準備相較以往已經較少複雜的計算，著重於探究與素養，實驗現象中對於理論的應用，公式中各項數值的比值關係，考驗學生的邏輯，減少了許多需要計算的狀況。需要謹慎地思考題目中選項為何正確為何錯誤。

化學：圖表是出題趨勢 題組常配合素養題型

化學科的題目趨勢走向為大量的判別圖表，以及觀念的應用，配合實驗中的步驟，需要思考的空間大大增加，同時題組文字敘述多配合素養題型，學生對題目的解讀耐心相對重要，而素養題型中未出現過的觀念考驗學生的延伸思考。常見的題目多跟濃度有關，需要知道各個因素對於濃度的影響，並同時識別選項的對錯。

地科：常與時事結合 圖片判讀考驗觀念應用

地科考題近年多與時事結合，需要閱讀許多的圖片，對圖片中地形、天氣現象、天體現象的形成需要熟悉的了解，其中較難判別的多為實際的拍攝照片，可能會注重台灣地形，以及對天氣的影響，需要學生靈活運用知識，對觀念的熟練度尤為重要。

自然科的題目已經漸漸轉型，以死背的方式，只知道知識對題目的作用不大，需要大量的理解觀念的內容，並能夠多加應用，為了避免思考過多產生的疑慮，基礎練習相當重要，已思考的方式解答題目，可以大大增加獲得的分數。祝各位考生考試順利!!

113學測 學測 自然科

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