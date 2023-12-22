113學測社會科／泰勒絲經濟學、牛津年度代表字…精選轉角國際10篇好文 國際時事、長文閱讀一把抓

113年學測將在明（2024）年的1月20至22日舉行，社會科為最後一天的壓軸考科，考試時間從12：50至14：40，時長110分鐘。根據大考中心公布之社會科參考試卷題型，試卷內容包含選擇題型（單選題）、非選題型（填充題、問答題、繪圖題、製表題）與混合題型，總分144分。

113學測測驗時程。圖／翻攝自大考中心簡章

結合108課綱核心概念，大考近年增加素養導向命題、重視文本閱讀，考驗學生推理分析及整合能力，《聯合新聞網》精選轉角國際10篇好文，帶考生深入了解國際時事、破解長文閱讀，掌握社會科奪分關鍵。





在以色列南方近加薩走廊地區，一名以色列士兵在坦克上演奏著小提琴。圖／法新社

以色列和加薩的衝突長年不斷，社群媒體——尤其短影音平台——近期更發揮巨大推力，特別是哈瑪斯最初攻擊的音樂節現場布滿年輕人與手機鏡頭，空襲的暴力畫面非常震撼、快速傳播到全世界，引發大眾的震驚與同情⋯（詳全文）

一輛烏克蘭坦克在距巴赫穆特前線不遠的軍事演習中開火。 圖／法新社

不論是難民在邊境擠得水洩不通、士兵與親人離別、小鎮被炸毀、傷兵接受治療⋯⋯烏克蘭與俄羅斯戰爭的畫面紛紛搶奪眼球，但在一片震撼的、具張力的畫面背後，更撼動的是少被提及的聲響，在過去一年烏克蘭響徹不少既陌生又不安的聲音，刺耳的空襲警報、無人機發出的低頻聲響⋯（詳全文）

基輔兩名11歲小男孩正把玩著塑膠槍，模擬「戰爭遊戲」。圖／美聯社

「我想趕快長大，當一個真正的戰爭英雄...」烏克蘭戰事不休，街頭玩鬧的孩子開始熱衷於戰爭遊戲，更多也期許自己成為保家衛國的軍人。軍事衝突無疑令兒童生活在巨大壓力之中，聯合國統計，約150萬烏克蘭兒童將面對心理困擾。而隆隆砲聲下的日子，如何改變了他們的童年生活⋯（詳全文）

菲律賓兒童示意圖。圖／路透

「童工們在地底泥水中奮力挖礦，只靠一根軟管呼吸...」2020年疫情爆發後，菲律賓貧困加遽、失業率升高，兒童與青少年們被迫投入工作，成為勞動市場的廉價勞力。菲律賓紀錄片《疫情下的娃娃工》述說疫情後該國惡化的童工現象，走訪各省採訪孩子的心路歷程，讓菲律賓待解的難題再度引起話題⋯（詳全文）

泰勒絲（Taylor Swift）。 圖／美聯社

無人不知、無人不曉的33歲世界巨星泰勒絲（Taylor Swift），出道至今已經打破了許多音樂產業的紀錄。她目前正在進行的2023-2024年Eras Tour時代巡迴演唱會，將在五大洲舉辦140多場。這位歌手所及之處，萬人空巷，巡迴美國站的每場演唱會平均有近5萬4,000名歌迷參加⋯（詳全文）

2023年為日本著名「忠犬八公」誕生的100週年，圖為澀谷車站外設立的八公銅像。圖／歐新社

「儘管無法相會，但是託你的福，現在我們得以相見。」日本著名的真實狗故事——忠犬八公——今年2023年11月10日，是八公誕生的100週年。秋田犬八公是在1923年出生，由東京帝國大學的上野英三郎教授飼養，上野教授因病猝逝後，八公每天都會到澀谷車站等待主人回家⋯（詳全文）

英國《牛津字典》頒布2023年的代表字——「rizz」——意思是具有風格魅力、浪漫的吸引力。圖／取材自Tiktok

「年度代表字 rizz ，歷經挑戰與艱困後的自信心表現？」英國《牛津字典》頒布2023年的代表字——「rizz」——意思是具有風格魅力、浪漫的吸引力。這個字是從「charisma」中間段縮寫而來的網路用語，並且被歸類為所謂的「Z世代」流行語（1990年代中期到2010年出生的世代）⋯（詳全文）

歐洲文藝復興時期藝術家米開朗基羅名作「大衛像」。圖／美聯社

「崇拜陽具卻又害怕陰莖？大衛像的裸體嚇到了誰...」美國佛州一所小學在今年3月時，發生一起「大衛像裸體」爭議，有家長向校方反映，小學生上課教材中出現的文藝復興名作——米開朗基羅的《大衛像》——未事先告知是「裸體」的圖像，引發家長的反彈抗議⋯（詳全文）

震災後滿目瘡痍，陸軍本所被服廠跡地出現火災旋風，造成大量避難者燒死、遺體遍布，此地為現今的東京横網町公園。圖／取材自維基共享

距今100年前，1923年9月1日的中午11點58分，日本關東平原發生規模8.1的強震，震央位於神奈川縣相模灣的伊豆大島，造成關東地方包括「帝都」的東京，以及臨近的千葉縣、茨城縣、神奈川縣、靜岡縣等地，近乎毀滅性的破壞，震災的受災總人數超過190萬人以上、死亡或失蹤人數推測超過10萬人⋯（詳全文）

1965年10月26日，披頭四樂團成員：林哥·史塔(左起)、約翰·藍儂、保羅·麥卡尼和喬治·哈里森，展示他們獲頒的大英帝國勳章。圖／美聯社

2023年11月2日，一個復古的浪潮席捲了全球音樂界，流行音樂天團披頭四（Beatles）在解散53年、兩位團員過世後，居然發行了一首「新歌」〈Now and Then〉。無論是不是披頭四的樂迷，這首歌的發行無疑都會引起巨大的好奇，也直接反映在流量上⋯（詳全文）