中共九三閱兵 國台辦稱維護統一反台獨

中共3日舉行閱兵儀式。有台灣媒體提問，中國大陸在其中對台釋出何種訊號。國台辦今天表示，閱兵彰顯維護和平、捍衛正義、維護統一、反對台獨的決心和能力。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，中國大陸國台辦發言人陳斌華作上述表示。

有台灣媒體關注，此次閱兵對台灣方面釋出什麼訊息。陳斌華表示，九三閱兵展示共軍體系作戰能力，彰顯維護和平、捍衛正義的決心和能力，也彰顯維護統一、反對台獨的決心和能力，「極大激發全體中華兒女的民族精神和力量」。

陳斌華稱，「兩岸同胞都是中國人，理應牢記民族抗戰歷史，樹立正確歷史觀、民族觀、國家觀，堅持一個中國原則和『九二共識』，共同反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，守護好、建設好、發展好中國人自己的家園」。

陳斌華在回答其他台灣媒體提問時表示，大陸對台大政方針是一貫且明確的。「和平統一、一國兩制」是解決台灣議題的基本方針，是實現統一的最佳方式，對兩岸民眾和中華民族最有利。

陳斌華表示，願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

有台灣媒體提問，儘管大陸方面強調珍愛和平，九三閱兵中展示很多新式武器裝備，這讓台灣社會對台海安全仍存疑慮。國台辦在後續對台政策是否會提出更具體的和平舉措，讓台灣民眾更加信任、有感。

陳斌華稱，「我們珍愛和平，但絕不縱容台獨分裂」、「決不允許台獨分裂勢力以任何名義、方式把台灣從中國分裂出去」。

陳斌華重申，決不承諾放棄使用武力，針對的是台獨分裂和外來干涉，絕非針對廣大台灣民眾。