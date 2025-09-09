觀看九三閱兵 中國考研名師稱攻台將捐4.2億引爭議

快訊

中央社／ 台北9日電

中共舉辦九三閱兵當天，一名經常發表出格言論的中國考研名師張雪峰聲稱，若中國大陸攻台，他最起碼捐人民幣1億元（約新台幣4.2億元），相關言論引發爭議，有不少中國網友認為，這是在吸取「愛國流量」。

中共3日上午9時起在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式。

張雪峰在中共九三閱兵當天，組織旗下教育公司數百名員工觀看閱兵儀式後講話說，中國的武器不是為了嚇唬，而是為了國家統一。他還說，槍聲打響的那一天，他至少捐5000萬元，並稱公司帳上永遠有這筆錢，「為了國家統一最起碼捐1億元」。

這番言論經由影片曝光後，引起中國社交媒體平台上網友熱議。有不少中國網友質疑，這番言論是為了搏眼球，賺取「愛國流量」，批評是在鼓吹戰爭，也有人認為「國家相關部門應該全網封禁張雪峰」；但也有中國網友認為張雪峰的言論「三觀正」。

張雪峰近日在直播中承認被相關部門提醒注意相關言論的影響。不過他稱，雖被相關部門提醒注意言論，但「愛咋咋地，老子不移民，你愛怎麼樣怎樣，我不在乎」。他並強調，「我怕我就不會說，說了就會做到。」

41歲的張雪峰最初是一名研究生考試輔導老師，因一段解讀中國名校的影片走紅。不過，他曾多次發表充滿民族主義與爭議的言論而遭到批評。

【專家之眼】九三閱兵後中共對台政策的變與不變

陸網紅稱若中共攻台捐人民幣1億 陸網民譏「做愛國生意、吃愛國流量」

從九三閱兵看出中聯部異動？ 劉建超「失蹤」月餘 接待金正恩也換人

九三閱兵後…陸發射遙感四十號03組衛星 開展電磁環境探測

九三大閱兵紅二代也參與 毛澤東女兒李敏等紅二代同天大合影留念

香港星島日報報導，9月3日中共中央在天安門舉行大閱兵，網絡也流傳上百名中共「紅二代」大合影照片。其中包括國家主席習近平之...

港媒分析：習近平九三閱兵講話談民族復興多、談和平減少 具警示意味

中共九三閱兵結束後，港媒《星島日報》9日刊出「中國觀察」專欄文章分析，與10年前紀念抗戰勝利70周年的閱兵講話相比，大陸...

習近平提關鍵6個字「人可以活到150歲」 真的能做到嗎？

9月3日，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭一同登上北京天安門城樓，觀看閱兵儀式，豈知翻譯忘了關麥克風，外洩兩位領導的私下對話。隔天便在網路與社群平台快速發酵，尤其是習近平說的這句話：「有人預測呢，本

陸網紅稱若中共攻台捐人民幣1億 陸網民譏「做愛國生意、吃愛國流量」

中共九三閱兵後，各種討論接連出現。其中，大陸1名網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台，他「最起碼」將捐1億元（人民幣，單位下同...

北韓破天荒播金正恩訪華紀錄 1細節「把北京拍成平壤」

北韓領導人金正恩結束訪華行不久，北韓中央電視台（KCTV）播出了金正恩訪華出席中國「九三閱兵」紀錄片，其中包括一些從未在...

鍾南山稱「糊裡糊塗看閱兵」 惹群嘲：老糊塗了

2025南山科普大會6日在廣州國際生物島舉辦，鍾南山院士在會上表示，「學習搞好科普，這是一門藝術，我自己看閱兵看得糊裡糊...

