觀看九三閱兵 中國考研名師稱攻台將捐4.2億引爭議

中共舉辦九三閱兵當天，一名經常發表出格言論的中國考研名師張雪峰聲稱，若中國大陸攻台，他最起碼捐人民幣1億元（約新台幣4.2億元），相關言論引發爭議，有不少中國網友認為，這是在吸取「愛國流量」。

中共3日上午9時起在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式。

張雪峰在中共九三閱兵當天，組織旗下教育公司數百名員工觀看閱兵儀式後講話說，中國的武器不是為了嚇唬，而是為了國家統一。他還說，槍聲打響的那一天，他至少捐5000萬元，並稱公司帳上永遠有這筆錢，「為了國家統一最起碼捐1億元」。

這番言論經由影片曝光後，引起中國社交媒體平台上網友熱議。有不少中國網友質疑，這番言論是為了搏眼球，賺取「愛國流量」，批評是在鼓吹戰爭，也有人認為「國家相關部門應該全網封禁張雪峰」；但也有中國網友認為張雪峰的言論「三觀正」。

張雪峰近日在直播中承認被相關部門提醒注意相關言論的影響。不過他稱，雖被相關部門提醒注意言論，但「愛咋咋地，老子不移民，你愛怎麼樣怎樣，我不在乎」。他並強調，「我怕我就不會說，說了就會做到。」

41歲的張雪峰最初是一名研究生考試輔導老師，因一段解讀中國名校的影片走紅。不過，他曾多次發表充滿民族主義與爭議的言論而遭到批評。