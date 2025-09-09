港媒分析：習近平九三閱兵講話談民族復興多、談和平減少 具警示意味

中共九三閱兵結束後，港媒《星島日報》9日刊出「中國觀察」專欄文章分析，與10年前紀念抗戰勝利70周年的閱兵講話相比，大陸國家主席習近平此次講話「民族復興」成「關鍵詞」共出現4次，且強調「堅決維護國家主權、統一、領土完整」，明顯增強對兩岸局勢的「警示」意味。同時「和平」篇幅明顯減少，反映其論述重點隨國際與兩岸情勢出現調整。

文章以「習近平兩次閱兵講話有何不同？」為題指出，九三天安門閱兵過去幾天，中俄朝領袖同框、大陸國產高超音速導彈等先進武器亮相，仍是海內外津津樂道的話題。「習近平主席在閱兵禮的講話，與10年前相比，也有很多可圈可點之處。」

文章提到，「『和平』篇幅明顯減少」，2015年，習近平在紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年的講話，加上標點總共1678字。這次則大幅減至945字，更加簡練。和10年前相比，這次論述抗戰勝利多「在中國共產黨宣導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」的前提，以凸顯中共在抗戰「中流砥柱」的作用。

文章續稱，10年前，習近平用「很大篇幅強調『和平』」，並以多個段落加以論述，稱「戰爭是一面鏡子，能夠讓人更好認識和平的珍貴」；「為了和平，我們要牢固樹立人類命運共同體意識」；「為了和平，中國將始終堅持走和平發展道路」。他還強調「和平與發展已經成為時代主題」，並宣布裁軍30萬，成為當時「大新聞」。

然而，文章表示，10年後，國際形勢發生巨大變化，習近平仍然強調中國「堅持走和平發展道路」，但「和平」篇幅明顯下降，不提「和平與發展已經成為時代主題」，而是指出「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇」。

同時，文章稱，民族復興成這回習近平講話的「關鍵詞」。10年前，習近平要求全軍將士「忠實履行保衛祖國安全和人民和平生活的神聖職責，忠實執行維護世界和平的神聖使命」。10年後則要求全軍將士「加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。

文章認為，這一論述也出現明顯調整。「當時台灣由國民黨執政，兩岸局勢平緩，解放軍以『保衛和平』為主責；10年後，兩岸關係高度緊張，外部勢力加大干涉，改為『堅決維護國家主權、統一、領土完整』，具有示警意味。」

文章最後分析，10年前習近平揮臂高喊的口號是「正義必勝！和平必勝！人民必勝！」，如今改為「中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！」無疑，「民族復興」是這次講話的關鍵詞，總共出現4次，也是習近平念茲在茲的歷史使命。