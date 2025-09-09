九三大閱兵紅二代也參與 毛澤東女兒李敏等紅二代同天大合影留念

香港星島日報報導，9月3日中共中央在天安門舉行大閱兵，網絡也流傳上百名中共「紅二代」大合影照片。其中包括國家主席習近平之弟習遠平、毛澤東、周恩來及陳毅元帥的下一代都在合影照片中。

報導稱，照片據悉拍攝於他們下榻的貴賓樓飯店，國家主席習近平弟弟習遠平站在第二排中央，第一排有座位的是一些年齡較大、地位較高的紅二代，居中的是坐輪椅的毛澤東主席之女李敏，還有周恩來總理侄女周秉德、陳毅元帥長子陳昊蘇等。

李敏原名毛嬌嬌，是毛澤東與第三任妻子賀子珍所生，曾任國防科委和總政治部幹部，並曾以「特別邀請人士」身份當選第十屆、十一屆全國政協委員。

報導稱，中共開國上將李天佑之子李亞濱也在微信公眾號「38軍魂」，貼出一組「老一輩領導後代親屬參加9.3勝利日紀念活動，相聚在北京貴賓樓飯店，暢敘兩代人的友情」的圖片和視頻。

圖片顯示，與李亞濱合影的包括：任弼時之女任遠芳、楊成武之子楊東明、宋時輪之女宋百一、徐向前之子徐小岩、粟裕之子粟戎生、陳賡之子陳知庶、烏蘭夫之子烏可力等等。