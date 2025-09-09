快訊

九三大閱兵紅二代也參與 毛澤東女兒李敏等紅二代同天大合影留念

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸舉辦九三大閱兵，同一天也參與這場活動的大陸紅二代在他們下榻的北京貴賓樓飯店合影。 星島日報
香港星島日報報導，9月3日中共中央在天安門舉行大閱兵，網絡也流傳上百名中共「紅二代」大合影照片。其中包括國家主席習近平之弟習遠平、毛澤東、周恩來及陳毅元帥的下一代都在合影照片中。

報導稱，照片據悉拍攝於他們下榻的貴賓樓飯店，國家主席習近平弟弟習遠平站在第二排中央，第一排有座位的是一些年齡較大、地位較高的紅二代，居中的是坐輪椅的毛澤東主席之女李敏，還有周恩來總理侄女周秉德、陳毅元帥長子陳昊蘇等。

李敏原名毛嬌嬌，是毛澤東與第三任妻子賀子珍所生，曾任國防科委和總政治部幹部，並曾以「特別邀請人士」身份當選第十屆、十一屆全國政協委員。

報導稱，中共開國上將李天佑之子李亞濱也在微信公眾號「38軍魂」，貼出一組「老一輩領導後代親屬參加9.3勝利日紀念活動，相聚在北京貴賓樓飯店，暢敘兩代人的友情」的圖片和視頻。

圖片顯示，與李亞濱合影的包括：任弼時之女任遠芳、楊成武之子楊東明、宋時輪之女宋百一、徐向前之子徐小岩、粟裕之子粟戎生、陳賡之子陳知庶、烏蘭夫之子烏可力等等。

