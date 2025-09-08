快訊

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

耶路撒冷爆槍擊事件釀4死15傷 警方稱已制伏2槍手

陸網紅稱若中共攻台捐人民幣1億 陸網民譏「做愛國生意、吃愛國流量」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台「最起碼」捐1億元人民幣，並稱槍聲打響那天至少捐5千萬元人民幣，相關言論在大陸社群平台引發議論。圖／截自觀察者網
大陸網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台「最起碼」捐1億元人民幣，並稱槍聲打響那天至少捐5千萬元人民幣，相關言論在大陸社群平台引發議論。圖／截自觀察者網

中共九三閱兵後，各種討論接連出現。其中，大陸1名網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台，他「最起碼」將捐1億元（人民幣，單位下同，約新台幣4.26億元），並稱槍聲打響那天至少捐5,000萬元（約新台幣2.13億元），相關言論在大陸社群平台引發議論。有不少大陸網友質疑，該言論是出於真愛國，還是為了博取「愛國流量」。

港媒《星島日報》指，網傳影片顯示，張雪峰在公司內部講話表示，「槍聲打響那一天，我他X的至少捐5,000萬，我公司帳上永遠有這個錢」，「他X的打那天，老子直接打5,000萬進去」，「整體最起碼捐他X1個億」，他還強調，「祖國統一，我們這一代人一定能成功，我始終堅信！」

關於張雪峰言論，不少大陸網友在微博評論，「九三閱兵是守護和平，張雪峰作為公眾人物，公開發表好戰言論，實在令人懷疑，他這麼做究竟是愛國使然，還是為了吃愛國流量？」；網友還稱張做「愛國生意」，挑最能戳民族情緒的話題，製造爭議；給承諾加個極端前提，比如「槍響才捐」，既不用真兌現，還能博眼球。

另有人提到，「升學專家張網紅如果捐款給烏克蘭，我敬他是個講是非的好人；如果捐款給俄羅斯，我也敬他是條有信仰的漢子。但在『祖國』一直致力於和平統一的時候，說出這種噁心疤瘌的話，就是一個教你科學吃屎、無事獻殷勤的軟骨小人」，批評他鼓動戰爭。

隨後，張雪峰在直播中承認被相關部門提醒注意相關言論的影響。他稱，雖被相關部門提醒注意言論影響，但「愛咋咋地，老子不移民，你愛怎麼樣怎樣，我不在乎」。他還強調「我怕我就不會說，說了就會做到。」

公開資料顯示，41歲的張雪峰最初是1名考研輔導老師，2016年憑藉網路影片《七分鐘解讀34所985高校》走紅，成為網絡名人。2021年，他開拓高考志願填報指導業務，逐步建立影響力。

中共九三閱兵後，各種討論接連出現，其中，大陸1名網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台，他「最起碼」將捐人民幣1億元，並稱槍聲打響那天至少捐5,000萬元人民幣，相關言論在大陸社群平台引發議論。圖／截自觀察者網
中共九三閱兵後，各種討論接連出現，其中，大陸1名網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台，他「最起碼」將捐人民幣1億元，並稱槍聲打響那天至少捐5,000萬元人民幣，相關言論在大陸社群平台引發議論。圖／截自觀察者網

中共閱兵

延伸閱讀

資金重返、成交量飆升 大陸A股強勢反彈創10年新高

銅價上漲預埋伏筆 大陸金九銀十消費旺季與再生材料政策滲透產業鏈

大陸外匯存底創十年新高 人行連十月增持黃金

大陸高度關注日相石破茂請辭 日媒：中方關心下任首相是誰

相關新聞

陸網紅稱若中共攻台捐人民幣1億 陸網民譏「做愛國生意、吃愛國流量」

中共九三閱兵後，各種討論接連出現。其中，大陸1名網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台，他「最起碼」將捐1億元（人民幣，單位下同...

北韓破天荒播金正恩訪華紀錄 1細節「把北京拍成平壤」

北韓領導人金正恩結束訪華行不久，北韓中央電視台（KCTV）播出了金正恩訪華出席中國「九三閱兵」紀錄片，其中包括一些從未在...

鍾南山稱「糊裡糊塗看閱兵」 惹群嘲：老糊塗了

2025南山科普大會6日在廣州國際生物島舉辦，鍾南山院士在會上表示，「學習搞好科普，這是一門藝術，我自己看閱兵看得糊裡糊...

從九三閱兵看出中聯部異動？ 劉建超「失蹤」月餘 接待金正恩也換人

中共九三閱兵結束後，港媒《星島日報》8日刊出「中國觀察」專欄文章指，時隔6年再度訪華的北韓領導人金正恩成為全球焦點，但外...

私下議論長生不老！習近平、普亭談話內容引關注 專家：器官移植不為活到150歲

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭對「人類可能可以活到150歲」的交談，引發國際關注。不過BBC中文網報導引述專家指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。