陸網紅稱若中共攻台捐人民幣1億 陸網民譏「做愛國生意、吃愛國流量」

中共九三閱兵後，各種討論接連出現。其中，大陸1名網紅張雪峰近日宣稱，若大陸攻台，他「最起碼」將捐1億元（人民幣，單位下同，約新台幣4.26億元），並稱槍聲打響那天至少捐5,000萬元（約新台幣2.13億元），相關言論在大陸社群平台引發議論。有不少大陸網友質疑，該言論是出於真愛國，還是為了博取「愛國流量」。

港媒《星島日報》指，網傳影片顯示，張雪峰在公司內部講話表示，「槍聲打響那一天，我他X的至少捐5,000萬，我公司帳上永遠有這個錢」，「他X的打那天，老子直接打5,000萬進去」，「整體最起碼捐他X1個億」，他還強調，「祖國統一，我們這一代人一定能成功，我始終堅信！」

關於張雪峰言論，不少大陸網友在微博評論，「九三閱兵是守護和平，張雪峰作為公眾人物，公開發表好戰言論，實在令人懷疑，他這麼做究竟是愛國使然，還是為了吃愛國流量？」；網友還稱張做「愛國生意」，挑最能戳民族情緒的話題，製造爭議；給承諾加個極端前提，比如「槍響才捐」，既不用真兌現，還能博眼球。

另有人提到，「升學專家張網紅如果捐款給烏克蘭，我敬他是個講是非的好人；如果捐款給俄羅斯，我也敬他是條有信仰的漢子。但在『祖國』一直致力於和平統一的時候，說出這種噁心疤瘌的話，就是一個教你科學吃屎、無事獻殷勤的軟骨小人」，批評他鼓動戰爭。

隨後，張雪峰在直播中承認被相關部門提醒注意相關言論的影響。他稱，雖被相關部門提醒注意言論影響，但「愛咋咋地，老子不移民，你愛怎麼樣怎樣，我不在乎」。他還強調「我怕我就不會說，說了就會做到。」