從九三閱兵看出中聯部異動？ 劉建超「失蹤」月餘 接待金正恩也換人

中共九三閱兵結束後，港媒《星島日報》8日刊出「中國觀察」專欄文章指，時隔6年再度訪華的北韓領導人金正恩成為全球焦點，但外界更關注的是，中聯部部長劉建超已失蹤1個月，由副部長李明祥出面接待並陪同大陸國家主席習近平，顯示其暫代主持部務，成為外界矚目焦點。

文章以「劉建超『失蹤』 李明祥疑主持中聯部」為題，提到上周金正恩時隔6年再訪陸參加九三閱兵，中俄朝領袖首度同框，成為全球焦點。按照慣例，涉朝事務均由中共中央對外聯絡部負責，金正恩之前幾次來訪，都由時任中聯部部長宋濤「全陪」，但中聯部部長劉建超已經「失蹤」1個月。

文章續指，這次，代表中聯部迎接金正恩是1名瘦削男子，即中共中聯部副部長李明祥，而不是排名第1、本身是「朝鮮通」的副部長陳洲。習近平會見金正恩，也是由李明祥陪同。

文章提到，中聯部是中共中央負責對外工作的職能部門，主要從事政黨外交，這次赴陸出席紀念抗戰勝利80周年活動的，還有幾個社會國家領導人，包括古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴國家主席迪亞斯，寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫，越南國家主席梁強等。

文章表示，梁強並非以黨職訪華，由大陸外交部接待，習近平與他舉行會見，沒有中聯部高層身影。習近平分別會見古巴、寮國領導人，李明祥皆有出席。值得注意的是，會見通倫那場，陳洲也有出席，坐在中方那排的最右側，而李明祥則坐在左二，位次轉居陳洲之上。種種跡象顯示，李明祥已主持中聯部日常工作，代理部長職權，而非資歷更深的陳洲。

文中提及，56歲的李明祥長期在中聯部工作，曾任七局副局長、幹部局局長，2022年12月升任副部長，是中共二十大代表；59歲的陳洲出身大陸商務部，曾在朝鮮金日成綜合大學學習2年，擔任過大陸商務部亞洲司司長、人事司司長，2019年8月任中央紀委駐中央外辦紀檢監察組組長，2021年1月任中聯部副部長。陳洲雖然晉升副部比李明祥早3年，但進入中聯部短短4年半，業務不如李明祥熟悉。

文章認為，李明祥臨危受命，顯示獲得中央信任，亦是重要歷練。不過，如果因此論定他將擔任中聯部部長，則為時尚早。「畢竟，劉建超部長一職還未被免，官方對其問題亦還沒有公開說法，接任人選相信將通盤考慮。」

據悉，劉建超7月底結束外訪行程後就未再公開露面，其動向引發外界高度關注。自8月初起，大陸網上即出現關於劉建超的各種傳聞。此前，在2023年秦剛落馬後，現年61歲的劉建超一度是大陸外長的熱門人選之一。