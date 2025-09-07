私下議論長生不老！習近平、普亭談話內容引關注 專家：器官移植不為活到150歲

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭對「人類可能可以活到150歲」的交談，引發國際關注。不過BBC中文網報導引述專家指出，這些技術的目標是治療疾病，而非讓人類活到150歲。

習近平與普亭日前出席中共九三閱兵時，私下談論長生不老，習近平更說人類「可能可以活到150歲」，現場麥克風意外錄下這段兩人討論器官移植、長生不老的對話。

BBC中文網報導，隨著醫學與科技持續進步，移植器官在人體內的使用壽命也越來越長。部分病患接受腎臟移植後，器官運作超過50年仍然正常。器官的壽命取決於捐贈者與接受者的健康狀況，以及他們對器官的保養程度。

報導說，科學家正致力研發不會出現排斥反應的器官，並以經過基因改造的豬作為捐贈者，通過移除部分豬的基因，加入特定人類基因，以提升器官的相容性。這項技術仍處於高度實驗階段，但已有心臟與腎臟移植手術付諸實行，不過兩位接受「異種移植」手術的男性已離世。

不過，報導指出，這些技術的目標是治療疾病，而非讓人類活到150歲。

愛丁堡大學羅斯林研究所免疫病理學專家馬博特（Prof Neil Mabbott）推測，人類壽命的上限可能是125歲。雖然受損或患病的器官可能透過移植來替換，但隨著年齡增長，人類的身體對生理壓力的抵抗力會大幅下降。

他表示，與其專注於延長壽命，更應追求有生之年的健康，「如果只是活得更久，卻要承受與老化相關的多重疾病，不斷進出醫院接受組織移植，這樣過我的退休生活，怎樣聽都不吸引」。