毛澤東之孫毛新宇一家觀看九三閱兵 話題登熱搜

中央社／ 台北7日電

中共九三閱兵舉行當天，中共前領導人毛澤東之孫毛新宇一家人一同到天安門廣場觀看閱兵儀式。相關影片與話題在6日深夜衝上微博、百度搜尋引擎平台熱搜榜。

中新網報導，根據影片，毛新宇與兒子毛東東身著軍裝，妻子劉濱則穿淺藍色上衣搭配白褲，女兒毛甜懿身著運動服。

毛新宇見到記者握手打招呼，但未接受採訪。在等待期間，一家人不時互動閒聊，面帶笑容，有報導認為，一家人關係要好、相處融洽，毛東東還主動幫毛新宇整理皮帶。

今年4月毛新宇帶妻子、兒女回到湖南韶山祭祖。毛新宇在毛澤東祖父墳前說，「毛氏後人一定會清正廉潔」，並表示永遠嚴格要求自己，不斷為中共和中國作出新的貢獻。

中共閱兵

