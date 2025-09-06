見閱兵畫面驚喊毛骨悚然 澳前官員解讀習近平演說「背後目的」

快訊

中央社／ 台北6日電
中國大陸國家主席習近平。圖／路透

澳洲內政部長裴佐洛5日接受澳媒專訪時表示，中國九三閱兵的宣傳畫面與納粹德國1930年代的宣傳片，有「令人毛骨悚然的相似之處」，傳遞的訊息同為「我們正在復興，不要阻擋我們；如果你們阻擋我們，就會有戰爭」。

裴佐洛（Michael Pezzullo）在澳洲天空新聞的專訪中提到，中國九三閱兵並不是歷史紀念，而是「一場權力的展示」，目的是威懾那些可能阻礙中國國家主席習近平實現「中華民族偉大復興」者。

根據報導，裴佐洛對習近平在閱兵演說中，指世界面臨「和平與戰爭的抉擇」的言論表示非常擔憂。他認為，習近平真正的意思是，「如果你不擋我的路，就會有和平；但如果你擋我的路，就會有戰爭」。

裴佐洛提到，中國九三閱兵這類展現軍力的踢正步，最早出現在90年前的納粹德國，由里芬史塔爾（Leni Riefenstahl）拍攝的納粹宣傳片「意志的勝利」所定格。

他直指，在「意志的勝利」中，納粹德國傳遞了同樣的訊息：「我們正在復興，不要阻擋我們；如果你們想要和平，就不要阻擋我們；但如果你們阻擋我們，就會有戰爭」，而兩者「有令人毛骨悚然的相似之處」，包括這種精準的踢正步行進和步伐。

裴佐洛說，習近平意圖推展中國的領土主張，希望解決一系列領土爭端，包括黃海、東海、南海及台灣，這將導致澳洲未來幾年將面臨「極為令人不安的地緣政治局勢」。習近平可能更希望不透過戰爭實現目標，但如果需要動武，他會這麼做。

澳洲 德國 南海 習近平 中共閱兵

