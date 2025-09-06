滿意訪陸行？上百女學生熱情歡送金正恩 他「嘴角下不來」頻揮手
北韓領導人金正恩9月3日訪陸觀看在北京舉行的閱兵儀式，4日晚上啟程乘坐火車回國，根據央視發布的影片，上百學生在車站搖旗高喊「歡送歡送、熱烈歡送」，為金正恩送行，這位北韓領導人笑容燦爛，在現場不斷揮手。
北韓官媒朝中社報導，中共政治局常委兼中央書記處書記蔡奇、中國外長王毅、北京市市長殷勇在車站現場送行。
報導指，中國黨和政府為這次訪問成功竭盡最大誠意與努力，金正恩對中方的真心實意表示感謝，又指金正恩乘坐的專列在中國同志們的熱情歡送下，徐徐駛離北京站。
據央視發布的現場影片，上百位女學生在車站月台一邊揮舞中國與北韓國旗，一邊高喊「歡送歡送、熱烈歡送」，熱情歡送金正恩，金正恩也非常高興，不停揮手回敬。
朝中社之後在5日報導，金正恩已在5日下午返回北韓首都平壤，根據發布的照片，可見金正恩與女兒金主愛一同下車。
朝中社指，金正恩這次訪陸是一個歷史契機，進一步鞏固兩黨兩國政治互信、加強戰略協作，有力彰顯朝中兩國的友好關係永垂不朽、牢不可破。
延伸閱讀：
中國閱兵｜朝媒紛紛報道金正恩訪京消息 韓媒關注無軍方高層陪同
俄朝領袖會晤2.5小時 金正恩稱願盡所能助俄羅斯 普京邀請訪俄
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言