滿意訪陸行？上百女學生熱情歡送金正恩 他「嘴角下不來」頻揮手

北韓領導人金正恩9月3日訪陸觀看在北京舉行的閱兵儀式，4日晚上啟程乘坐火車回國，根據央視發布的影片，上百學生在車站搖旗高喊「歡送歡送、熱烈歡送」，為金正恩送行，這位北韓領導人笑容燦爛，在現場不斷揮手。

北韓官媒朝中社報導，中共政治局常委兼中央書記處書記蔡奇、中國外長王毅、北京市市長殷勇在車站現場送行。

報導指，中國黨和政府為這次訪問成功竭盡最大誠意與努力，金正恩對中方的真心實意表示感謝，又指金正恩乘坐的專列在中國同志們的熱情歡送下，徐徐駛離北京站。

據央視發布的現場影片，上百位女學生在車站月台一邊揮舞中國與北韓國旗，一邊高喊「歡送歡送、熱烈歡送」，熱情歡送金正恩，金正恩也非常高興，不停揮手回敬。

Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea and president of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea, finished his current visit to China and departed Beijing by special train on the evening of September 4. https://t.co/hTDd3Nr4II pic.twitter.com/i4fyeyFXto — CCTV+ (@CCTV_Plus) 2025年9月5日

朝中社之後在5日報導，金正恩已在5日下午返回北韓首都平壤，根據發布的照片，可見金正恩與女兒金主愛一同下車。

朝中社指，金正恩這次訪陸是一個歷史契機，進一步鞏固兩黨兩國政治互信、加強戰略協作，有力彰顯朝中兩國的友好關係永垂不朽、牢不可破。

文章授權轉載自《香港01》