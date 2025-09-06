點名3國領導人！菲律賓防長火力全開嗆中共閱兵 中使館帶頭回嗆

近來猛烈開嗆中國的菲律賓國防部長鐵歐多洛3日表示，習近平、普亭、金正恩一起出席閱兵「就是恐嚇，尤其是對小國們而言」。中國駐菲律賓大使館今天對此聲稱，有關言論充分暴露他的傲慢和無知，希望他能「睜眼看世界，走出冷戰思維」。

外電報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）3日在碧瑤（Baguio）出席菲律賓一場同為紀念二戰結束80週年的

時，針對中國同一天舉行的閱兵表示，「看看這3個不遵守甚至違反國際法的領導人（中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩）一起參加閱兵，這就是恐嚇，尤其是對小國們而言」。

鐵歐多洛還直指，中方對歷史修正主義的嘗試，符合其地緣政治目標，包括其擴張的海洋主張。「用歷史征服另一個國家，就好像他們說這是『中華民族的復興』或覺醒一樣。但是要以犧牲菲律賓為代價嗎？不可以」。

他並針對九三閱兵前舉行的上合天津峰會表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）雖然參加了峰會，卻沒有參加九三閱兵。而中方避免與印度對抗，願意與印度談判，是因為印度擁有核武器和軍事實力。

針對上述說法，中國駐菲律賓大使館官方微博今天聲稱，「這位菲律賓防長」並非首次發表反中言論。有關言論充分暴露了他的「傲慢和無知，不尊重事實，不了解歷史」。戰後確立的國際秩序，中菲兩國既是參與者、建設者，也是受益者。

中國駐菲律賓大使館還說，中方希望「這位菲防長」能「睜眼看世界」，走出冷戰思維，不要成為中菲關係「信任赤字的源頭」。

除了批評中國九三閱兵及上合峰會，鐵歐多洛當時還針對台灣外交部長林佳龍訪問菲律賓遭中國警告「菲方踩踏中方紅線的行為，必將付出代價」回應說，中國不應把自己設的紅線強加給菲律賓，就算台灣方面有官員訪菲，這也是菲律賓的事。

鐵歐多洛並指出，現在的問題不是林佳龍有沒有來，而是中國可不可以用他們所設的紅線，阻止對菲律賓的投資、人道援助、災難回應合作以及人民交流，「這樣做對嗎？不對！」。菲律賓確實承諾奉行「一中」政策，但北京不應就「一中」政策的意涵對菲律賓指手畫腳。

他還說，不要忘記中國企圖搶奪菲律賓和整個太平洋的海洋資源。況且，中國本身也和台灣做生意，禁止菲台經貿交流的舉動「很虛偽」。