快訊

「原來從小就這樣」 江祖平再爆龔益霆獸行：我沒什麼好失去的

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

應曉薇女兒接棒選2026？ 綠議員曝跑地方行程時也有看到她

點名3國領導人！菲律賓防長火力全開嗆中共閱兵 中使館帶頭回嗆

中央社／ 台北6日電
中共九三大閱兵，全球焦點在習近平（中）、普亭（左）、金正恩（右）三人同台。圖／路透
中共九三大閱兵，全球焦點在習近平（中）、普亭（左）、金正恩（右）三人同台。圖／路透

近來猛烈開嗆中國的菲律賓國防部長鐵歐多洛3日表示，習近平普亭金正恩一起出席閱兵「就是恐嚇，尤其是對小國們而言」。中國駐菲律賓大使館今天對此聲稱，有關言論充分暴露他的傲慢和無知，希望他能「睜眼看世界，走出冷戰思維」。

外電報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）3日在碧瑤（Baguio）出席菲律賓一場同為紀念二戰結束80週年的

時，針對中國同一天舉行的閱兵表示，「看看這3個不遵守甚至違反國際法的領導人（中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩）一起參加閱兵，這就是恐嚇，尤其是對小國們而言」。

鐵歐多洛還直指，中方對歷史修正主義的嘗試，符合其地緣政治目標，包括其擴張的海洋主張。「用歷史征服另一個國家，就好像他們說這是『中華民族的復興』或覺醒一樣。但是要以犧牲菲律賓為代價嗎？不可以」。

他並針對九三閱兵前舉行的上合天津峰會表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）雖然參加了峰會，卻沒有參加九三閱兵。而中方避免與印度對抗，願意與印度談判，是因為印度擁有核武器和軍事實力。

針對上述說法，中國駐菲律賓大使館官方微博今天聲稱，「這位菲律賓防長」並非首次發表反中言論。有關言論充分暴露了他的「傲慢和無知，不尊重事實，不了解歷史」。戰後確立的國際秩序，中菲兩國既是參與者、建設者，也是受益者。

中國駐菲律賓大使館還說，中方希望「這位菲防長」能「睜眼看世界」，走出冷戰思維，不要成為中菲關係「信任赤字的源頭」。

除了批評中國九三閱兵及上合峰會，鐵歐多洛當時還針對台灣外交部長林佳龍訪問菲律賓遭中國警告「菲方踩踏中方紅線的行為，必將付出代價」回應說，中國不應把自己設的紅線強加給菲律賓，就算台灣方面有官員訪菲，這也是菲律賓的事。

鐵歐多洛並指出，現在的問題不是林佳龍有沒有來，而是中國可不可以用他們所設的紅線，阻止對菲律賓的投資、人道援助、災難回應合作以及人民交流，「這樣做對嗎？不對！」。菲律賓確實承諾奉行「一中」政策，但北京不應就「一中」政策的意涵對菲律賓指手畫腳。

他還說，不要忘記中國企圖搶奪菲律賓和整個太平洋的海洋資源。況且，中國本身也和台灣做生意，禁止菲台經貿交流的舉動「很虛偽」。

印度 普亭 北京 北韓 莫迪 菲律賓 習近平 金正恩 中共閱兵

延伸閱讀

川普稱印度俄羅斯倒向中國 但強調美印關係無虞

上合會、閱兵齊聚…新反美聯盟成形 川普：把印俄輸給中國

菲律賓嗆「勿強加紅線」 陸外交部：涉台挑釁必付代價

菲律賓旅台人數東南亞之冠 高雄國際觀光隊40人海外出擊

相關新聞

緊急撤回？習近平、普亭大聊長生不老 央視1原因要求路透下架影片

路透社5日撤下一段長4分鐘的新聞影片，內容是中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭對「人類可能可以活到150歲」的交談。這段...

點名3國領導人！菲律賓防長火力全開嗆中共閱兵 中使館帶頭回嗆

近來猛烈開嗆中國的菲律賓國防部長鐵歐多洛3日表示，習近平、普亭、金正恩一起出席閱兵「就是恐嚇，尤其是對小國們而言」。中國...

上合會、閱兵齊聚…新反美聯盟成形 川普：把印俄輸給中國

中、俄、北韓、印度領導人日前齊聚上合組織峰會，中國還舉行了閱兵，部分外媒解讀這是以中國為首的新反美聯盟正在成形。美國總統...

金正恩結束訪華 習金會未提無核化 學者：中認可北韓戰略地位

北韓最高領導人金正恩5日下午返回平壤，結束長達五天四夜的訪華行程，他此行更在北京停留約54小時，雙雙創下紀錄。中朝官媒披...

九三閱兵秀軟硬實力 反法西斯敘事不被認可

中國於本周三在天安門廣場舉行盛大的九三閱兵儀式，官方名為“中國人民抗日戰爭暨慶祝世界反法西斯戰爭勝利80周年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。