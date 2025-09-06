習近平、普亭討論長生不老影片 央視撤使用許可：編輯處理明顯歪曲

路透社5日撤下一段長4分鐘的新聞影片，內容是中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭對「人類可能可以活到150歲」的交談。這段影片引發全球熱議後，中國官媒央視要求刪除，並撤銷了其合法使用許可。

路透社6日報導，這段影片包含普亭（VladimirPutin）和習近平3日在北京舉行的紀念抗戰勝利80週年閱兵式上的對話，原本已獲得中國中央電視台（CCTV）的許可。路透社將這些片段剪輯成一段4分鐘的影片，並分發給全球1000多家媒體客戶，其他獲得央視許可的通訊社也發布了剪輯版影片。

這段影片引發全球熱議且主要是負面評價後，據報導，央視發出律師信，指路透社超出了合約條款，並稱「對此類資料的編輯處理明顯歪曲了授權內容中包含的事實和陳述」。

在收到這份書面請求後，路透社5日從其網站上刪除了該影片，並向其客戶發出了「刪除」命令。路透社在聲明中表示，由於不再擁有發布此受版權保護素材的合法許可，因此撤回了該影片，但強調所發布內容的準確性。

習近平與普亭於3日出席中共閱兵時，現場麥克風意外錄下兩人討論器官移植、長生不老。

普亭的隨行翻譯員以中文說：「生物技術持續在發展」、「人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至可以長生不老。」

習近平以中文回應說：「有人預測呢，本世紀呢…可能可以活到150歲。」