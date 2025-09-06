九三閱兵秀軟硬實力 反法西斯敘事不被認可

（德國之聲中文網）中國於本周三在天安門廣場舉行盛大的九三閱兵儀式，官方名為“中國人民抗日戰爭暨慶祝世界反法西斯戰爭勝利80周年”。

閱兵式軟硬實力兼秀

亮相閱兵式上的武器引發國際矚目，包括新型反艦導彈，飛行速度至少是音速五倍的高超音速導彈，飛行路徑難以預測，反導系統很難攔截；可從運輸機空投的新型地面裝甲車；能用於掃雷和搬運傷員的遙控裝甲車，超大型魚雷形無人潛航器；以及號稱能打擊上萬公裡的超長射程彈道飛彈東風61等。

中國籍此機會向世界大秀軍事實力表示其傳媒軟實力亦不可忽視。據中國官媒報道，此次央視直播觀看規模總觸及達300億人次，使用85種語言全球轉播。直播信號和新聞視頻被129個國家和地區，2016家海外主流媒體播出；多語種報道全球閱讀量16億，與7703家海外主流媒體合作傳播近4萬次。

反法西斯敘事難被接受

中國官方媒體將此次閱兵儀式渲染為慶祝中國人民反法西斯的勝利。並表示這是世界一切“愛好和平的國家和人民”的莊重典禮，希望籍由二戰勝利80周年傳達珍愛和平的訊息。

但出席閱兵活動的領導人名單並不令該敘事被西方認可。中國國家主席習近平一左一右分別是普京和金正恩。俄羅斯2022年2月發動侵烏戰爭一直延續至今，停火談判至今未取得實質性進展。

朝鮮不斷宣稱加快步伐成為核武強國並擴充核武庫，金正恩向俄羅斯派兵支援俄烏戰爭，對普京表示支持俄軍是“兄弟義務”；中國至今拒絕譴責入侵行為，購買俄羅斯能源並向其出口軍民兩用物資，被認為從軍事上經濟上支持其戰爭行為。

此外觀禮台上還坐著伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。伊朗長期資助真主黨、哈馬斯、胡塞武裝等恐怖組織進行代理人戰爭。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周三在布魯塞爾表示，中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮領導人共同出席北京閱兵式，代表著“專制聯盟”挑戰基於規則的國際秩序：“今天目睹習近平主席與俄、伊、朝領導人肩並肩站在一起，這不僅是反西方的姿態，它更是對基於規則的國際秩序的直接挑戰。”

中國外交部發言人回應批評卡拉斯言論缺乏基本歷史常識，“是對二戰歷史的不尊重”，“十分錯誤極不負責”，並表示堅決反對強烈譴責。

加強維穩 收緊管制：以法西斯的方式反法西斯？

閱兵前夕，北京嚴防各地上訪戶上訪。眾多在京維權人士被告知閱兵結束前不能留京，被“安排去外地旅游”。外地訪民則遭遇警察機場攔截，直接被帶走軟禁，直至上合峰會以及閱兵結束。留京維權人士則被嚴加看管，樓下有人24小時站崗，出門即被跟蹤驅趕。

另據湖北襄陽市公安局公共信息網絡安全監察支隊官方微博4日通報稱，9月3日，襄陽網警工作中發現有網民孟某某在微信朋友圈網友轉發央視“抗日戰爭勝利80周年紀念活動直播”的評論中針對“九三閱兵”活動發表誣蔑、詆毀性不當言論。三小時後該名男子即被警方逮捕並處以行政拘留。

反美聯盟形成？

中國舉行閱兵之際，特朗普在社群平台“真實社群”上發文稱，美國曾在中國抗戰期間幫忙，“許多美國人在中國追求勝利與榮耀的過程中犧牲了生命，我希望他們的英勇與奉獻能夠被正確地紀念與尊重！”

閱兵前，習近平在天津主持了為期兩天的上海合作組織峰會，該組織倡導‘非西方模式’的合作，旨在為傳統國際聯盟之外提供另一種選擇。

習近平在上合峰會發言時對世界秩序提出批評，表示當前的國際局勢正變得“更加混亂和糾結”。他同時抨擊“某些國家”的霸凌行徑——這被視為在暗示美國。

習近平在上合組織會議上提出“全球治理倡議”，其五大原則含義上包括“提升發展中國家的代表性和發言權”，“不搞‘雙標’，不將少數國家的‘家規’強加於人”等。被不少觀察人士視作是希望削弱美國的領導地位及以規則為基礎的國際秩序，並以包含自身維權體制和利益的新體系取而代之。

原本因國內示威取消行程的印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）也抵達會場，出席九三閱兵。印尼媒體援引分析人士的觀點報道稱普京與金正恩出席而特朗普缺席的閱兵式，釋放出一種在美國影響之外形成聯盟的信號。對印尼而言，這也引發了關於該國是否正向中國而非西方靠攏的疑問。

（綜合報道）

