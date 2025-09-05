快訊

微信留言被控詆毀「中共閱兵」 湖北男子被拘留

中央社／ 台北5日電
中國93閱兵，艦載防空武器方隊LY-1艦載激光武器接受檢閱。 (中新社)
中國93閱兵，艦載防空武器方隊LY-1艦載激光武器接受檢閱。 (中新社)

中國湖北襄陽網路警察表示，47歲孟男在微信朋友圈他人轉發的央視「抗日戰爭勝利80週年紀念活動直播」貼文加以評論，留言對於九三閱兵涉及誣衊、詆毀，對其處以行政拘留。

「襄陽網警」透過微博官方帳號表示，襄陽網警於3日發現，孟男在微信朋友圈他人轉發的抗日戰爭勝利80週年紀念活動直播貼文評論，留言對於九三閱兵涉及誣衊、詆毀等不當言論，他人表達愛國言論時，孟男則是侮辱嘲諷、散布謠言。

公安機關立即展開調查，孟男在到案後對其違法行為供認不諱。有鑑於孟男的言論褻瀆國家和民族情感，損害民眾愛國擁軍情結，造成惡劣社會影響，涉嫌尋釁滋事，4日依法對孟男處以行政拘留。

襄陽網警在對外發布訊息最後加上警語，「網警提醒：偉大的抗戰精神是我們民族的精神脊梁。任何企圖歪曲、褻瀆抗戰歷史、詆毀參閱軍人、傷害愛國感情的行為，必將受到公安機關的嚴厲打擊」。

目前公開訊息未能查獲孟男被控涉及對於九三閱兵有誣衊、詆毀等不當言論的實際內容。

「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」3日上午在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平在會場閱兵。

習近平在閱兵前發表談話表示，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻。

中共閱兵

