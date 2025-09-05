歐布萊恩：台灣才應該慶祝日軍戰敗 不是中國共產黨

針對中國九三閱兵，美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）4日表示，是蔣介石和在台灣的中華民國政府抗日，並擊敗日軍，卻由中國共產黨搶走功勞；歐布萊恩說，台灣才應該慶祝日本戰敗，而不是共產黨。

華府「全球台灣研究中心」（GTI）4日舉行電視劇「零日攻擊」放映會，邀請歐布萊恩和我國駐美代表俞大㵢到場致詞。

中國今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行盛大閱兵儀式，作為美國總統川普情報顧問委員會成員之一的歐布萊恩形容這有點出乎意料（ironic），明明是蔣介石和在台灣的政府對抗，並擊敗日本，卻由中國共產黨搶走功勞。

歐布萊恩說，台灣才應該慶祝日軍戰敗，不是中國共產黨。

歐布萊恩也表示，中國閱兵的真正目的是向美國展示他們過去10年的成果，將人民解放軍的海軍、陸軍和火箭軍轉換成一股對抗美國的巨大組織，企圖讓美國在中國武力犯台時怯步缺席；歐布萊恩表示，美國人民會現身，他們在背後支持台灣。

歐布萊恩說，美台之間有非比尋常的關係，他認為，台灣對美國人來說不是遙遠的議題、台灣不是一個遙遠的地方，台灣人對美國來說也不是陌生人；歐布萊恩說，台灣或許在地理上離美國很遠，但離美國的心不遠。

俞大㵢致詞時則說，中國藉由閱兵來慶祝當年擊敗法西斯主義的侵略，但他們所展現的就像法西斯主義；俞大㵢也說，中國的企圖是改變歷史事實、扭曲歷史，指中國共產黨並沒有參與第二次世界大戰，真正在中國和太平洋戰場上肩並肩作戰的是中華民國、美國和盟軍的軍隊。