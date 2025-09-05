金正恩結束訪中行程 4日晚間乘專列返回北韓

快訊

中央社／ 北京5日電
圖為金正恩搭乘火車視察檔案照。（路透）
圖為金正恩搭乘火車視察檔案照。（路透）

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩結束對中國的訪問，4日晚間在北京站搭乘專列離開北京，返回北韓。

報導提到，中共中央書記處書記蔡奇、中國外交部部長王毅、北京市市長殷勇等中國黨政領導幹部，以及中國駐北韓大使王亞軍到站送行。

報導稱，金正恩訪中是個歷史契機，進一步鞏固兩黨兩國政治互信、加強戰略協作，有力彰顯北韓和中國在爭取社會主義事業勝利的共同鬥爭中，締造並歷經種種考驗和挑戰的友好關係永垂不朽、牢不可破。

中共總書記習近平昨晚在北京人民大會堂與金正恩會談，這是相隔6年後，兩國領導人再度會談。據中方發布的消息，雙方皆強調，無論國際形勢如何變化，中國與北韓友好關係不變。習近平還強調，兩國要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。

