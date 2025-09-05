朝中社發布習金會內容 北韓支持中國維護主權領土完整但未提台灣

據朝中社今天發布的習金會新聞訊息，金正恩表示，北韓將一如既往堅定不移支持和聲援中國共產黨和中華人民共和國政府維護國家主權、領土完整和發展利益的立場和努力。這一說法並未具體指涉台灣。

按昨天新華社刊出的兩人會面內容，金正恩表示，「朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整」。但朝中社今早發布的新聞中，則只普遍性地陳述朝方將聲援中國政府維護主權領土完整的立場，未具體提及台灣。

朝中社報導稱，朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩同志９月４日下午在人民大會堂與中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平同志舉行會談。金正恩同志感謝中國黨、政府和人民竭盡全力熱情接待朝鮮民主主義人民共和國代表團，祝賀紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０週年活動以大政治慶典舉辦得隆重盛大。金正恩同志說，透過這次契機展現了中國維護世界和平的堅定決心，彰顯了中國的重要國際地位和影響力。

報導稱，習近平指出，中朝是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。中國黨和政府高度重視中朝傳統友好，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際情勢如何變化，這一立場都不會改變。中方將一如既往支持北韓走符合國家情的發展道路，並不斷開創朝鮮社會主義事業新局面。

金正恩同志肯定地說，無論國際情勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，不斷深化和發展朝中關係是朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府的堅定意志。北韓將一如既往堅定不移支持和聲援中國共產黨和中華人民共和國政府維護國家主權、領土完整和發展利益的立場和努力。

報導稱，會談中，朝中兩國最高領導人就加強朝中高層交往和戰略溝通誠懇而坦率地交換意見，並互相通報了兩國黨和政府在對外關係領域堅持的自主政策立場，還談及了「在國際和地區事務中加強戰略協作」、維護共同利益。

報導稱，會談始終在親切友善的氣氛中進行。當天晚上，習近平同志為金正恩同志舉辦了宴會。