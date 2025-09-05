聽新聞
0:00 / 0:00
普亭會見陸人大副委員長：俄將以對等方式回應陸對俄的免簽政策
據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯將以對等方式回應中國對俄羅斯公民實施的免簽政策。
普亭在東方經濟論壇期間會見中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠時感謝中國領導層對俄羅斯公民試行免簽政策的決定。普亭說，請轉達中國領導層及我們的朋友、國家主席習近平，毫無疑問，俄羅斯會以對等方式對這一友好舉措作出回應，我們也將實行同樣的政策。
他表示，他跟習近平討論了很多問題，但還沒來得及談及這個話題，希望李鴻忠向習近平轉達良好的祝願與感謝。普亭表示，中國對俄羅斯公民的免簽決定非比尋常，這關係著數十萬甚至上百萬的俄羅斯公民，這將促成俄公民赴華旅遊人數的增長，也有助於商業發展、商業往來與人員交流。
第十屆東方經濟論壇於9月3日至6日在符拉迪沃斯托克即陸稱海參崴舉行。除了李鴻忠，早些時候，普亭總統分別與寮國總理宋賽·西潘敦、蒙古國總理貢博賈夫·贊丹沙塔爾舉行了會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言