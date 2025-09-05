普亭會見陸人大副委員長：俄將以對等方式回應陸對俄的免簽政策

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯將以對等方式回應中國對俄羅斯公民實施的免簽政策。

普亭在東方經濟論壇期間會見中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠時感謝中國領導層對俄羅斯公民試行免簽政策的決定。普亭說，請轉達中國領導層及我們的朋友、國家主席習近平，毫無疑問，俄羅斯會以對等方式對這一友好舉措作出回應，我們也將實行同樣的政策。

他表示，他跟習近平討論了很多問題，但還沒來得及談及這個話題，希望李鴻忠向習近平轉達良好的祝願與感謝。普亭表示，中國對俄羅斯公民的免簽決定非比尋常，這關係著數十萬甚至上百萬的俄羅斯公民，這將促成俄公民赴華旅遊人數的增長，也有助於商業發展、商業往來與人員交流。

第十屆東方經濟論壇於9月3日至6日在符拉迪沃斯托克即陸稱海參崴舉行。除了李鴻忠，早些時候，普亭總統分別與寮國總理宋賽·西潘敦、蒙古國總理貢博賈夫·贊丹沙塔爾舉行了會談。