普亭會見陸人大副委員長：俄將以對等方式回應陸對俄的免簽政策

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
普亭在東方經濟論壇期間會見中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠。 俄羅斯衛星通訊社
普亭在東方經濟論壇期間會見中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠。 俄羅斯衛星通訊社

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯將以對等方式回應中國對俄羅斯公民實施的免簽政策。

普亭在東方經濟論壇期間會見中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠時感謝中國領導層對俄羅斯公民試行免簽政策的決定。普亭說，請轉達中國領導層及我們的朋友、國家主席習近平，毫無疑問，俄羅斯會以對等方式對這一友好舉措作出回應，我們也將實行同樣的政策。

他表示，他跟習近平討論了很多問題，但還沒來得及談及這個話題，希望李鴻忠向習近平轉達良好的祝願與感謝。普亭表示，中國對俄羅斯公民的免簽決定非比尋常，這關係著數十萬甚至上百萬的俄羅斯公民，這將促成俄公民赴華旅遊人數的增長，也有助於商業發展、商業往來與人員交流。

第十屆東方經濟論壇於9月3日至6日在符拉迪沃斯托克即陸稱海參崴舉行。除了李鴻忠，早些時候，普亭總統分別與寮國總理宋賽·西潘敦、蒙古國總理貢博賈夫·贊丹沙塔爾舉行了會談。

金正恩入場序僅次普亭 韓媒：大陸以「核武國」地位對待北韓

北韓領導人金正恩在中國大陸抗戰勝利八十周年閱兵式上，與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭同台，金正恩獲高規格禮遇，入場序位僅次於普亭。南韓媒體指出，這顯示中國可能以「核武國」地位對待北韓。

九三閱兵展現中、俄、北韓好關係？美眾議員：三方彼此不信任

中國日前舉行九三閱兵，美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）4日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世...

金正恩結束訪中行程 4日晚間乘專列返回北韓

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩結束對中國的訪問，4日晚間在北京站搭乘專列離開北京，返回北韓

朝中社發布習金會內容 北韓支持中國維護主權領土完整但未提台灣

據朝中社今天發布的習金會新聞訊息，金正恩表示，北韓將一如既往堅定不移支持和聲援中國共產黨和中華人民共和國政府維護國家主權...

普亭會見陸人大副委員長：俄將以對等方式回應陸對俄的免簽政策

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯將以對等方式回應中國對俄羅斯公民實施的免簽政策。

習金會登場 金正恩：台灣問題上 堅定挺中方

中共總書記習近平昨天傍晚與朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩會談，這場各界關注的會晤中。習近平表示，願鞏固好中朝關係，無論國際形勢如何變化都不會改變。金正恩也指出雙方友好感情不會改變，「將繼續在台灣、涉藏、涉疆」等問題上堅定支持中方立場。

