快訊

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

涉電玩弊案！北投分局兩線三星組長、柯文哲前隨扈各80萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

九三閱兵展現中、俄、北韓好關係？美眾議員：三方彼此不信任

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）4日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世界展現出他們建立起密切的關係，但他認為，三方之間仍存有猜疑。記者陳熙文／攝影
美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）4日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世界展現出他們建立起密切的關係，但他認為，三方之間仍存有猜疑。記者陳熙文／攝影

中國日前舉行九三閱兵，美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）4日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世界展現出他們建立起密切的關係，但他認為，三方之間仍存有猜疑。

此外，為防止中國海上封鎖台灣，魏特曼表示，他支持美台軍工合作，並呼籲美國轉移部分科技，讓台灣建立起有機的生產能力，以降低中國海上封鎖的殺傷力。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）4日以「數位前線：打造網路韌性的台灣」為題舉行座談會，由國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁主持，邀請到魏特曼、國民黨立委陳永康等人出席。

中國今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行盛大閱兵儀式，邀請26國領袖出席，包括俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩。

魏特曼認為，中國、俄國和北韓想要向世界展現他們建立起很認真的關係，改變世界過去對他們的印象；不過，魏特曼表示，他還是認為三方是基於利害關係而結盟。

魏特曼說，他認為三方不完全信任彼此，但眼見美國與世界其他國家建立起的關係，對他們形成威脅，三國不得不合作聯手對抗。

至於美台軍工合作，魏特曼指出，雖然美國對技術轉移很謹慎，但他認為科技轉移是關鍵；魏特曼認為說，應該讓台灣建立起有機的生產能力，尤其是消耗品和比較低階的技術；魏特曼以烏克蘭為例，指烏克蘭現在能夠生產成千上萬架無人機。

魏特曼表示，只要台灣能建立起有機的生產能力，就能降低島嶼遭到封鎖的衝擊。

此外，在網路安全的部分，魏特曼也說，美國國防部擁有世界上最大的數據庫，卻沒有做應用，呼籲應該與台灣共享，結合美台之間的數據用於強化狀態意識、嚇阻中國。

魏特曼也表示，美國必須確保生產供應鏈從源頭到最後成品的完整性，指中國現在掌握稀土的供應，例如中國目前擁有98%的「鍺」（germanium）供應。

魏特曼說，美國必須確保稀土、關鍵礦物的開採、提煉和冶煉；魏特曼說，美國現在甚至沒有冶煉廠，還必須將開採到的稀土送至中國處理，再向中國購回。

中共閱兵

延伸閱讀

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

九三閱兵／新威權軸心會師 金正恩遞訊息「無法被輕易擺布」

傳強制絕育、殺害殘疾嬰 聯合國關注北韓身心障醫學實驗

習近平九三閱兵論述暴露弱點！專家：有2個致命缺陷

相關新聞

習金會登場 金正恩：台灣問題上 堅定挺中方

中共總書記習近平昨天傍晚與朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩會談，這場各界關注的會晤中。習近平表示，願鞏固好中朝關係，無論國際形勢如何變化都不會改變。金正恩也指出雙方友好感情不會改變，「將繼續在台灣、涉藏、涉疆」等問題上堅定支持中方立場。

金正恩入場序僅次普亭 韓媒：大陸以「核武國」地位對待北韓

北韓領導人金正恩在中國大陸抗戰勝利八十周年閱兵式上，與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭同台，金正恩獲高規格禮遇，入場序位僅次於普亭。南韓媒體指出，這顯示中國可能以「核武國」地位對待北韓。

九三閱兵展現中、俄、北韓好關係？美眾議員：三方彼此不信任

中國日前舉行九三閱兵，美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）4日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世...

陸委會促查洪秀柱 學者轟羅織罪名

國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是否違反兩岸人民關係條例的規定，必須...

九三閱兵盛大舉行…台灣怎麼看？分析：凸顯台灣與大陸二戰歷史的疏離

中國在天安門廣場舉行大閱兵前，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，九三閱兵雖然是台灣政府密切關注的事件，但觀察人士注意到，台灣社群媒體鮮少有人提前關注這場大閱兵…

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。