聽新聞
0:00 / 0:00

美智庫：大陸極不可能攻台 美應減少「武統」假設的防務投資

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
華府智庫史汀生中心3日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣，而且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重。圖為台北101附近的一面國旗。 （美聯社）
華府智庫史汀生中心3日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣，而且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重。圖為台北101附近的一面國旗。 （美聯社）

隨著美國國會將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」三日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。

南華早報四日報導，「史汀生中心」在題為「重新思考威脅：為何中國不太可能侵略台灣」的報告主張，無論從戰略、政治、經濟或實際軍事層面來看，都不會出現北京攻台情況，質疑華府誇大台海衝突威脅，合理化國防決策與定期增加國防預算

美國參眾兩院今年編列十億美元資金，用於「台灣安全合作倡議」。這項倡議自二○二四年啟動，旨在協助強化台灣防禦能力。

史汀生中心國安改革計畫主任葛拉茨在報告中表示，應思考的合理問題是：為何兩岸現狀維持七十六年，中國至今沒有攻打台灣？

葛拉茨認為：「隨著時間推移，中國犯台的機率並不會上升，事實正好相反。隨著軍事與防禦科技的進步，北京成功的可能性幾乎每天都在降低。」

報告主張，嚇阻北京犯台最大因素是核武衝突的高風險，「美軍在模擬推演中發現，一旦陷入常規戰爭，領導人往往會有很強烈衝動，想要訴諸核武」。

報告指出，一旦台海爆發衝突，必然造成傷亡與人口減少，對中共造成政治危險。隨之而來「嚴重經濟後果」非但擾亂全球航運，還引發經濟制裁中國。

若從軍事來看，共軍攻打台灣將是「有史以來最大、最複雜的軍事行動」，比一九四四年「諾曼第登陸」更艱鉅，但北京仍可能採取許多不涉及全面攻擊的行動，例如海上封鎖與網路攻擊，作為「脅迫性外交」的一環。

台海 華府 核武 共軍 國安 美軍 中共閱兵 國防預算 攻打台灣 國防授權法案

延伸閱讀

川普諷刺中俄朝齊聚「密謀對抗美國」 陸外交部：不針對第三方

國安部：赴台陸生中「學姐」美人計洩密

無懼陸監管壓力？傳阿里巴巴等陸科企仍渴望購買輝達晶片

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應了

相關新聞

／楊永明：層級降低 美調整溝通模式

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉。淡...

美參議員提法案：擴大對台出口天然氣 確保能源安全

美國聯邦參議院外委會亞太小組主席芮基茲、該小組民主黨首席議員庫恩斯四日共提二○二五年台灣能源安全與反禁運法案。芮基茲辦公室新聞稿指出，該法案旨在擴大美國對台液化天然氣（ＬＮＧ）出口，支持台灣能源基礎建設，鼓勵台灣使用核能，確保突發情況下能源運輸仍能抵台，以因應中共威脅。

華爾街日報：大陸在沿海擴建海空軍基地 為台海衝突做準備

華爾街日報日前引用衛星影像照片和其他開源資料報導，中國大陸正沿其東部海岸大舉興建海軍和空軍基地等基礎設施，這顯示中國逐步為潛在的台海衝突做準備；若中國攻台，這些設施將增強北京實力。

加澳軍艦穿越台海 解放軍稱全程跟監

加拿大電視台（ＣＴＶ）五日報導，根據船艦自動識別系統應答器資訊，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」和澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」於台灣時間六日清晨駛入台灣海峽。該報導稱，據悉我方將待加方或澳方正式宣布，才會做出回應。

加拿大、澳洲軍艦通過台海 國防部：嚴密掌握 確保台海安全無虞

加拿大巡防艦「魁北克市號」（Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯班」號，6日駛入台灣海峽，沿台灣海峽...

台東淨灘發現失事勇鷹機骸 軍方：右側副翼

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。昨天縣府委外淨灘人員在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。