中研院學者：台海問題上 「俄羅斯因素」將更凸顯

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導
俄羅斯總統普亭（左）3日出席中國國家主席習近平（右）在天安門廣場舉行的抗戰勝利80周年閱兵。 （美聯社）
俄羅斯總統普亭（左）3日出席中國國家主席習近平（右）在天安門廣場舉行的抗戰勝利80周年閱兵。 （美聯社）

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

就九三閱兵，中共總書記習近平僅發表約九百多字講話，但促成中俄朝領導人同框、大規模展示東風六一等新武器，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨在台北一場研討會上說，習近平已經用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，形成美國所謂的「中俄朝伊」邪惡軸心，他們首次在北京觀賞中共閱兵展示的先進武器。

但張五岳也認為，依目前觀察，台海風險仍屬可控，因為當前美、中關係與台海兩岸關係皆屬於「鬥是主軸，不破是底線」的狀態。

他說，接下來，須關注下月可能的「川習會」上涉台內容，北京勢必對美中關係第一條紅線的台灣問題有所準備，和大陸預計在十月廿五日前後，舉辦台灣光復八十周年活動。

值得注意的是，對於俄中關係在前述活動中進一步鞏固，中研院歐美所研究員林正義分析示警，中俄軍事合作已經超越雙邊關係，涵蓋影響第三方國家的聯合行動，未來大陸在台海生事，恐怕「俄羅斯因素會愈來愈凸顯」，例如透過俄羅斯軍機台灣周邊巡邏，在嚇阻美日介入，俄方亦可能應陸方要求在歐洲生事，阻止歐洲國家在印太及台海聲援美國。

台海 俄軍 中俄 川習會 俄羅斯 習近平 林正義 張五岳 中共閱兵 美中關係

／楊永明：層級降低 美調整溝通模式

金融時報報導，台美國防官員上周在阿拉斯加會談，雙方代表分別是五角大廈印太事務高級官員羅耶爾和時任國安會副秘書長徐斯儉。淡...

美參議員提法案：擴大對台出口天然氣 確保能源安全

美國聯邦參議院外委會亞太小組主席芮基茲、該小組民主黨首席議員庫恩斯四日共提二○二五年台灣能源安全與反禁運法案。芮基茲辦公室新聞稿指出，該法案旨在擴大美國對台液化天然氣（ＬＮＧ）出口，支持台灣能源基礎建設，鼓勵台灣使用核能，確保突發情況下能源運輸仍能抵台，以因應中共威脅。

華爾街日報：大陸在沿海擴建海空軍基地 為台海衝突做準備

華爾街日報日前引用衛星影像照片和其他開源資料報導，中國大陸正沿其東部海岸大舉興建海軍和空軍基地等基礎設施，這顯示中國逐步為潛在的台海衝突做準備；若中國攻台，這些設施將增強北京實力。

加澳軍艦穿越台海 解放軍稱全程跟監

加拿大電視台（ＣＴＶ）五日報導，根據船艦自動識別系統應答器資訊，加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」和澳洲海軍飛彈驅逐艦「布里斯本號」於台灣時間六日清晨駛入台灣海峽。該報導稱，據悉我方將待加方或澳方正式宣布，才會做出回應。

加拿大、澳洲軍艦通過台海 國防部：嚴密掌握 確保台海安全無虞

加拿大巡防艦「魁北克市號」（Ville de Québec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯班」號，6日駛入台灣海峽，沿台灣海峽...

台東淨灘發現失事勇鷹機骸 軍方：右側副翼

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。昨天縣府委外淨灘人員在...

