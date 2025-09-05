中研院學者：台海問題上 「俄羅斯因素」將更凸顯

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

就九三閱兵，中共總書記習近平僅發表約九百多字講話，但促成中俄朝領導人同框、大規模展示東風六一等新武器，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨在台北一場研討會上說，習近平已經用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，形成美國所謂的「中俄朝伊」邪惡軸心，他們首次在北京觀賞中共閱兵展示的先進武器。

但張五岳也認為，依目前觀察，台海風險仍屬可控，因為當前美、中關係與台海兩岸關係皆屬於「鬥是主軸，不破是底線」的狀態。

他說，接下來，須關注下月可能的「川習會」上涉台內容，北京勢必對美中關係第一條紅線的台灣問題有所準備，和大陸預計在十月廿五日前後，舉辦台灣光復八十周年活動。

值得注意的是，對於俄中關係在前述活動中進一步鞏固，中研院歐美所研究員林正義分析示警，中俄軍事合作已經超越雙邊關係，涵蓋影響第三方國家的聯合行動，未來大陸在台海生事，恐怕「俄羅斯因素會愈來愈凸顯」，例如透過俄羅斯軍機台灣周邊巡邏，在嚇阻美日介入，俄方亦可能應陸方要求在歐洲生事，阻止歐洲國家在印太及台海聲援美國。

