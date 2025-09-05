金正恩入場序僅次普亭 韓媒：大陸以「核武國」地位對待北韓

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

2025-09-05 01:16