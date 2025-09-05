聽新聞
金正恩入場序僅次普亭 韓媒：大陸以「核武國」地位對待北韓

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
北韓領袖金正恩（前排右起）、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭，3日一同在北京出席九三閱兵。 （美聯社）
北韓領袖金正恩（前排右起）、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭，3日一同在北京出席九三閱兵。 （美聯社）

北韓領導人金正恩在中國大陸抗戰勝利八十周年閱兵式上，與大陸國家主席習近平俄羅斯總統普亭同台，金正恩獲高規格禮遇，入場序位僅次於普亭。南韓媒體指出，這顯示中國可能以「核武國」地位對待北韓。

中國三日舉辦抗戰勝利八十周年閱兵式，金正恩全程與習近平密切互動，備受矚目。金正恩獲得與普亭同等的高規格禮遇，僅次於普亭以第二順位步入會場，畫面透過央視向全球直播。習近平與金正恩熱情握手，並輕拍其手臂展現親近，習近平夫人彭麗媛更以韓語向金正恩說「您好」。

東亞日報指出，此次閱兵式被認為是金正恩展示北韓核武國地位的舞台。當天，伊朗總統、越南國家主席等廿五國領袖出席，中國以僅次於普亭的第二順位禮遇金正恩，讓金正恩享有比他的祖父、北韓國父金日成更高禮遇。

一九五九年中共建國十周年舉行閱兵式時，毛澤東居中，蘇聯領袖赫魯雪夫與北越主席胡志明分列左右，金日成僅位列中國副總理周恩來身旁。

分析指出，中國高規格禮遇金正恩，可能間接承認北韓作為核武國的戰略地位。過去，中國堅持朝鮮半島無核化原則，反對北韓擁有核武。彭博評論，金正恩此次在北京閱兵式舞台上，從「國際孤立者」轉為與盟友合作的「全球玩家」，標誌其國際形象的轉變。金正恩此行不僅重振北韓與中國關係，更在全球矚目舞台展現核武國形象。

東國大學北韓學系名譽教授高有煥表示：「此次閱兵主角是金正恩。中國意圖藉此向美國總統川普施壓，金正恩則趁機展現軍事強國形象，間接獲得核武國地位的認可。」

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸...

中研院學者：台海問題上 「俄羅斯因素」將更凸顯

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

美智庫：大陸極不可能攻台 美應減少「武統」假設的防務投資

隨著美國國會將完成年度「國防授權法案」，華府智庫「史汀生中心」三日發表報告主張，中國大陸「極度不可能」攻打台灣且成功機率越來越低，建議華府不應將台海衝突威脅說得太嚴重，也應減少「中國武統台灣」這種假設所做的防務投資，如此更符合美國利益。

金正恩入場序僅次普亭 韓媒：大陸以「核武國」地位對待北韓

北韓領導人金正恩在中國大陸抗戰勝利八十周年閱兵式上，與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭同台，金正恩獲高規格禮遇，入場序位僅次於普亭。南韓媒體指出，這顯示中國可能以「核武國」地位對待北韓。

習金會登場 金正恩：台灣問題上 堅定挺中方

中共總書記習近平昨天傍晚與朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩會談，這場各界關注的會晤中。習近平表示，願鞏固好中朝關係，無論國際形勢如何變化都不會改變。金正恩也指出雙方友好感情不會改變，「將繼續在台灣、涉藏、涉疆」等問題上堅定支持中方立場。

陸委會促查洪秀柱 學者轟羅織罪名

國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是否違反兩岸人民關係條例的規定，必須...

