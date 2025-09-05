聽新聞
習金會登場 金正恩：台灣問題上 堅定挺中方

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國家主席習近平（左）昨會見北韓最高領導人金正恩（右）。圖為兩人九月三日閱兵當天在天安門城樓前相見歡。 （美聯社）
大陸國家主席習近平（左）昨會見北韓最高領導人金正恩（右）。圖為兩人九月三日閱兵當天在天安門城樓前相見歡。 （美聯社）

中共總書記習近平昨天傍晚與朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩會談，這場各界關注的會晤中。習近平表示，願鞏固好中朝關係，無論國際形勢如何變化都不會改變。金正恩也指出雙方友好感情不會改變，「將繼續在台灣、涉藏、涉疆」等問題上堅定支持中方立場。

據央視新聞，習近平對金正恩說，「你這次來華是對中方舉辦紀念活動的有力支持，體現了朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。中朝友誼源遠流長，兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標，是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。

習近平強調，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變，中方願同朝方開展各領域務實合作，維護共同的利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續和朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

金正恩說，「習近平總書記同志親切地邀請我參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年的紀念活動，這讓我深深受到感動。此次紀念活動隆重盛大，在舉世矚目下取得了圓滿成功。中國的慶典也是我們的喜事，紀念活動不僅彰顯中國共產黨和中國人民為世界和平與穩定英勇奮鬥的歷史功績，也彰顯了中國的重要國際地位和影響。對此，我就像自己的事情一樣感到十分高興」。

金正恩表示，九三活動彰顯了中國的重要國際地位和影響，無論國際形勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，「朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整」。他指出，朝方願同中共密切兩黨兩國各層級交往，願深化互利經貿合作。朝方讚賞中共在朝鮮半島問題上的公正立場。

昨晚習近平還同金正恩小範圍茶敘並宴請。金正恩一日從平壤乘火車出發，二日下午抵達北京，並在三日上午出席中共閱兵

北韓 平壤 二戰 朝方 習近平 金正恩 共產黨 中共閱兵 抗日戰爭 朝鮮半島

相關新聞

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸...

中研院學者：台海問題上 「俄羅斯因素」將更凸顯

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

金正恩入場序僅次普亭 韓媒：大陸以「核武國」地位對待北韓

北韓領導人金正恩在中國大陸抗戰勝利八十周年閱兵式上，與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭同台，金正恩獲高規格禮遇，入場序位僅次於普亭。南韓媒體指出，這顯示中國可能以「核武國」地位對待北韓。

陸委會促查洪秀柱 學者轟羅織罪名

國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是否違反兩岸人民關係條例的規定，必須...

九三閱兵盛大舉行…台灣怎麼看？分析：凸顯台灣與大陸二戰歷史的疏離

中國在天安門廣場舉行大閱兵前，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，九三閱兵雖然是台灣政府密切關注的事件，但觀察人士注意到，台灣社群媒體鮮少有人提前關注這場大閱兵…

