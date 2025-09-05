習金會登場 金正恩：台灣問題上 堅定挺中方

中共總書記習近平昨天傍晚與朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩會談，這場各界關注的會晤中。習近平表示，願鞏固好中朝關係，無論國際形勢如何變化都不會改變。金正恩也指出雙方友好感情不會改變，「將繼續在台灣、涉藏、涉疆」等問題上堅定支持中方立場。

據央視新聞，習近平對金正恩說，「你這次來華是對中方舉辦紀念活動的有力支持，體現了朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。中朝友誼源遠流長，兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標，是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。

習近平強調，願維護好、鞏固好、發展好中朝關係。無論國際形勢如何變化，這一立場都不會改變，中方願同朝方開展各領域務實合作，維護共同的利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續和朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

金正恩說，「習近平總書記同志親切地邀請我參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年的紀念活動，這讓我深深受到感動。此次紀念活動隆重盛大，在舉世矚目下取得了圓滿成功。中國的慶典也是我們的喜事，紀念活動不僅彰顯中國共產黨和中國人民為世界和平與穩定英勇奮鬥的歷史功績，也彰顯了中國的重要國際地位和影響。對此，我就像自己的事情一樣感到十分高興」。

金正恩表示，九三活動彰顯了中國的重要國際地位和影響，無論國際形勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，「朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整」。他指出，朝方願同中共密切兩黨兩國各層級交往，願深化互利經貿合作。朝方讚賞中共在朝鮮半島問題上的公正立場。

昨晚習近平還同金正恩小範圍茶敘並宴請。金正恩一日從平壤乘火車出發，二日下午抵達北京，並在三日上午出席中共閱兵。