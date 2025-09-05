聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會促查洪秀柱 學者轟羅織罪名

聯合報／ 記者李人岳李成蔭蔡晉宇／台北報導
中共政治局常委王滬寧（右）4日下午會見前國民黨主席洪秀柱（左）。記者廖士鋒／攝影
中共政治局常委王滬寧（右）4日下午會見前國民黨主席洪秀柱（左）。記者廖士鋒／攝影

國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是否違反兩岸人民關係條例的規定，必須由原任職機關立法院來啟動調查；法律雖然沒有強制要求，但既然民意有要求，立院應可思考是否發動調查。

國民黨立委馬文君說，法律沒有規定不行，是要去限制什麼？法律該怎麼做就怎麼做，怎麼會用民意去看？洪秀柱現在就是沒有任何公職身分，卸任也很久了，陸委會這種說法實在很奇怪。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，洪秀柱觀禮閱兵是政治觀感問題，民意代表非公務員，如果用兩岸條例第卅三之一條法辦洪秀柱，有羅織罪名之嫌。

東吳大學政治系副教授左宜恩指出，洪秀柱雖曾任立法院副院長，但其主要身分為立委，與第九之三條規範的政務官及軍職人員性質上有差異；若認為洪秀柱符合規範，立法院是否具有調查權也有疑義。

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧昨下午在北京人民大會堂會見洪秀柱，他針對九三紀念活動與閱兵指出，這一次紀念活動，從國際國內的一些反應來看，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量。

洪秀柱說，這次九三閱兵，不只是軍力的展示，是真的讓世界各國可以看到，「從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人。」

馬文君 洪秀柱 王滬寧 中共閱兵 兩岸條例

延伸閱讀

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

會見洪秀柱 王滬寧：九三活動極大激發中華兒女民族力量

洪秀柱赴九三閱兵被批助陣犯台 張雅屏：推動兩岸和平需勇氣

洪秀柱出席九三閱兵 陸委會呼籲立法院應發動調查

相關新聞

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸...

中研院學者：台海問題上 「俄羅斯因素」將更凸顯

近月美俄阿拉斯加會談、大陸在主場接連舉辦上合峰會和九三大閱兵等，讓國際情勢劇烈變化，學者分析稱，習近平已用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能登場的「川習會」，和大陸舉辦紀念台灣光復八十周年活動上的涉台表述。另一方面，隨中俄軍事合作強化，未來台海問題上的「俄羅斯因素」影響力可能愈來愈凸顯。

金正恩入場序僅次普亭 韓媒：大陸以「核武國」地位對待北韓

北韓領導人金正恩在中國大陸抗戰勝利八十周年閱兵式上，與大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭同台，金正恩獲高規格禮遇，入場序位僅次於普亭。南韓媒體指出，這顯示中國可能以「核武國」地位對待北韓。

習金會登場 金正恩：台灣問題上 堅定挺中方

中共總書記習近平昨天傍晚與朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩會談，這場各界關注的會晤中。習近平表示，願鞏固好中朝關係，無論國際形勢如何變化都不會改變。金正恩也指出雙方友好感情不會改變，「將繼續在台灣、涉藏、涉疆」等問題上堅定支持中方立場。

陸委會促查洪秀柱 學者轟羅織罪名

國民黨前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，陸委會副主委沈有忠表示，洪秀柱曾任立法院副院長，是否違反兩岸人民關係條例的規定，必須...

九三閱兵盛大舉行…台灣怎麼看？分析：凸顯台灣與大陸二戰歷史的疏離

中國在天安門廣場舉行大閱兵前，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，九三閱兵雖然是台灣政府密切關注的事件，但觀察人士注意到，台灣社群媒體鮮少有人提前關注這場大閱兵…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。